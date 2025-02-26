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ABD'de Trump resimli 250 dolarlık banknot teklif edildi

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ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Joe Wilson, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın resmini taşıyacak 250 dolarlık banknot için yasal çalışmaların başladığını duyurdu. Wilson, ABD'deki enflasyonu eski Başkan Joe Biden'la ilişkilendirerek 'Bidenflasyon' şeklinde tanımladı ve Amerikalı ailelerin daha fazla nakit taşımaya zorlandığını ifade etti. Ayrıca, 'En değerli başkan için en değerli banknot!' şeklinde bir ifade kullandı.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Joe Wilson, Başkan Donald Trump'ın resmini taşıyacak 250 dolarlık banknot için yasal çalışmaları başlattığını duyurdu. Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Wilson, sosyal medya platformu X üzerinden konuya ilişkin açıklama yaptı.

250 DOLARLIK BANKNOT TEKLİF ETTİ

ABD'deki enflasyonu eski Başkan Joe Biden'la ilişkilendirerek "Bidenflasyon" şeklinde tanımlayan Wilson, "Bidenflasyon, Amerikalı aileleri daha fazla nakit taşımaya zorlayarak ekonomiyi mahvetti." değerlendirmesini yaptı.

Wilson, üzerinde Trump'ın resminin bulunacağı 250 dolarlık banknot için yasa tasarısı hazırlamaya başladığını belirterek "En değerli başkan için en değerli banknot!" ifadelerini kullandı.

ABD'de Trump resimli 250 dolarlık banknot teklif edildi

ABD'de Trump resimli 250 dolarlık banknot teklif edildi
Kaynak: AA / Ekim Devrim Manduz - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCHP Savar:

Bizde de Recep Tayyip Erdoğan olacak üzerinde

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