ABD, Suudi Arabistan'a 3,5 Milyar Dolar Değerinde Füze Satışını Onayladı

ABD, Suudi Arabistan'a 3,5 Milyar Dolar Değerinde Füze Satışını Onayladı
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ABD, Suudi Arabistan'a 3,5 milyar dolar değerinde 1000 adet AIM-120C-8 füzesi satışını onayladı. Füze satışının tamamlanması için ABD Kongresi'nden onay alınması gerekecek.

ABD'nin, Suudi Arabistan'a 3,5 milyar dolar değerinde füze satışına ilk onayı verdiği bildirildi.

ABD, Suudi Arabistan'a 3,5 milyar dolar değerinde füze satışını onayladı. Onayı verilen satış kapsamında ABD tarafından Suudi Arabistan'a 1000 adet AIM-120C-8 gelişmiş orta menzilli havadan havaya füze, güdüm bölümleri ve teknik destek sağlanacağı kaydedildi. Açıklamada, füzelerin Arizona'daki ABD merkezli RTX Corporation tarafından üretileceği vurgulanarak, 3,5 milyar dolar değerindeki satışın tamamlanması için ABD Kongresi'nden onay alınması gerektiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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