ABD Senatosu'nda Geçici Bütçe Anlaşması Sağlandı

ABD Senatosu'nda Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, hükümetin açılmasına yönelik geçici bütçe konusunda anlaştı.

ABD Senatosu'ndaki bazı ılımlı Demokratlar, geçici bütçe konusunda 'evet' oyu vereceklerine ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD Senatosu'nda yapılacak oylamada, hükümetin ocak ayı sonuna kadar fonlanmasını sağlayacak geçici bütçenin kabul edilmesi bekleniyor. Oylamanın Senato'da kabul edilmesi halinde geçici bütçe yasa tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi'nde görüşülecek ve buradan da geçerse Beyaz Saray'a gönderilecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın söz konusu tasarıyı imzalamasıyla hükümetin yeniden açılması bekleniyor. Trump, konuyla ilgili son açıklamasında, "Çok yaklaştığımızı düşünüyorum, hükümetin kapanmasını sona erdirmeye yakınız" ifadelerini kullandı.