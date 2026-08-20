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ABD'nin ulusal borcu tarihte ilk kez 40 trilyon doları aştı

ABD'nin ulusal borcu tarihte ilk kez 40 trilyon doları aştı
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ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre ülkenin ulusal borcu, tarihinde ilk kez 40 trilyon dolar sınırını aşarak 40 trilyon 47 milyar dolara ulaştı.

ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre ülkenin ulusal borcu, tarihinde ilk kez 40 trilyon dolar sınırını aşarak 40 trilyon 47 milyar dolara ulaştı.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre kamuya ait borç tutarı 32 trilyon 266 milyar dolar, hükümet içi borçlar ise 7 trilyon 782 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece toplam kamu borcu 40 trilyon 47 milyar dolar seviyesine yükseldi. Sürekli bütçe açıkları, pandemi dönemi harcamaları, vergi indirimleri ve artan askeri harcamaların etkisiyle borç stokunun beklenenden aylar önce bu seviyeye ulaştığı bildirildi.

Bakanlığın açıkladığı aylık rapora göre, 1 Ekim 2025'te başlayan 2026 mali yılının ilk 9 ayında federal hükümet 1 trilyon 367 milyar dolar mali açık verdi. Söz konusu dönemde net faiz ödemeleri 827 milyar dolara ulaşarak, 713 milyar dolar düzeyinde gerçekleşen savunma harcamalarını geride bıraktı. Borç faizleri; 1 trilyon 244 milyar dolarlık sosyal güvenlik harcamalarının ardından ikinci en büyük bütçe kalemi oldu.

ABD kamu borcu Ocak 2022'de 30 trilyon doları ve Mart 2026'da 39 trilyon doları aşmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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