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ABD, Helene Kasırgası İçin Florida'ya 5 Milyon Dolarlık Acil Fon Onayladı

ABD, Helene Kasırgası İçin Florida'ya 5 Milyon Dolarlık Acil Fon Onayladı
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ABD Çalışma Bakanlığı, Helene Kasırgası'nın Florida'da neden olduğu hasarları azaltmak ve eğitim hizmetlerini desteklemek üzere 31 kent için 5 milyon dolarlık acil durum fonunu onayladı. Helene Kasırgası, 2005'teki Katrina'dan bu yana en ölümcül kasırga olarak kayıtlara geçti.

ABD Çalışma Bakanlığı, Helene Kasırgası'na müdahale etmek için 31 kentte afet yardım işlerini ve eğitim hizmetlerini desteklemek üzere Florida eyaletine 5 milyon dolarlık ilk acil durum fonunun onaylandığını duyurdu.

ABD'nin Florida eyaletinin kıyı şeridine geçen hafta 4 kategorisine ulaşan Helene Kasırgası'nın neden olduğu afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 200'e yükseldiği açıklandı. Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA), bugüne kadar en az 2 bin 100 kişinin kurtarıldığını açıkladı. Kasırga nedeniyle bölgede hala yüzlerce yol ulaşıma kapalı. Helene, 2005'teki Katrina Kasırgası'ndan bu yana ABD'yi vuran en ölümcül kasırga oldu. ABD Çalışma Bakanlığı kasırgadan etkilenen 31 kent için 5 milyon dolarlık ilk acil durum fonunun onaylandığını belirterek, "Çalışma Bakanlığı, Helene Kasırgası'na müdahale etmek için 31 ilçede afet yardım işlerini ve eğitim hizmetlerini desteklemek üzere Florida'ya 5 milyon dolara kadar ilk acil durum hibe fonunu onayladı. Yaklaşık 13 ayda bölgeyi vuran üçüncü kasırga olan Helene, Florida Yarımadası'nın kuzeybatı kesimindeki evlere, işyerlerine, diğer yapılara ve kamu arazilerine felaket niteliğinde su baskınları ve hasar verici rüzgarlar getiren ölümcül bir fırtınaydı. Daha önce Idalia ve Debby kasırgalarından etkilenen Körfez Kıyısı boyunca birçok bölge, Helene ile birlikte fırtına dalgaları ve su baskınları yaşadı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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