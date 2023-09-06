ABD Hava Kuvvetleri Minuteman III Füzesi Test Etti

ABD Hava Kuvvetleri Küresel Saldırı Komutanlığı, silahsız bir Minuteman III kıtalararası balistik füzesinin test amaçlı fırlatıldığını açıkladı.

ABD Hava Kuvvetleri Küresel Saldırı Komutanlığı, bugün kıtalararası balistik füze denemesi yapıldığına dair bir açıklama yayımladı. Açıklamada, silahsız Minuteman III kıtalararası balistik füzesinin test amaçlı fırlatıldığı belirtilerek, "Bu fırlatma, ABD'nin nükleer caydırıcılığının emniyetli, güvenilir ve etkili olduğunu göstermek amacıyla yapılan rutin ve periyodik faaliyetlerin bir parçasıdır" ifadeleri kullanıldı.

Daha önceki dönemlerde 300'den fazla fırlatma denemesinin yapıldığı belirtilen açıklamada bu denemenin dünyanın şuan içinde bulunduğu durumla bir ilgisinin olmadığı kaydedildi.

ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nde yapılan fırlatma denemesinin yıllardır planlandığı ve Rusya hükümetinin planlar hakkında bilgilendirildiği belirtildi. - WASHINGTON