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ABD'den Rusya'ya Yeni Yaptırımlar Geliyor

ABD'den Rusya'ya Yeni Yaptırımlar Geliyor
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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, IMF ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantılarında Rusya'yı hedef alan yeni yaptırımların açıklanacağını duyurdu.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Rusya'yı hedef alan yeni yaptırımlar açıklayacaklarını belirtti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantıları kapsamında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Yellen, gelecek hafta içinde Rusya'ya askeri açıdan kritik girdiler sağlayan üçüncü ülkelerdeki aracılar da dahil olmak üzere Rusya'yı hedef alan 'yeni yaptırımlar' açıklayacaklarını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Uluslararası İlişkiler Dünya Bankası Janet Yellen Güvenlik Politika Ekonomi Dünya Rusya

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