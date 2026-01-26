ABD'deki tarihi kar fırtınası ekonomiyi sarsıyor: Zarar 115 milyar doları bulabilir

ABD'de etkili olan dondurucu kar fırtınası, yalnızca günlük yaşamı değil ülke ekonomisini de derinden sarstı. AccuWeather tarafından yapılan analizlere göre, tarihi olarak nitelendirilen bu şiddetli doğa olayının ABD ekonomisine toplam maliyetinin 105 ila 115 milyar dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.

200 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ ETKİLENDİ

Ülke genelinde 200 milyondan fazla kişi, fırtınanın doğrudan etkisi altında kaldı. Dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım ağı büyük ölçüde felç olurken, çok sayıda havaalanı geçici olarak kapatıldı, binlerce uçuş iptal edildi veya ertelendi. Ayrıca buzlanma nedeniyle 1 milyondan fazla hanede elektrik kesintisi yaşandı.

ISINMA VE ENERJİ MALİYETLERİ ARTTI

Uzmanlar, fırtınanın ekonomik etkisinin en çok enerji ve ısınma giderlerinde hissedileceğini belirtiyor. Dondurucu soğuklar nedeniyle ısınma maliyetlerinin normalin yüzde 20 ila 35 üzerine çıkması bekleniyor. Özellikle New York, Philadelphia ve Pittsburgh gibi büyük şehirlerde ısınma talebinin son 20 yılın ortalamasını aşacağı öngörülüyor.

TEDARİK ZİNCİRİ VE İŞ KAYBI ZARARI BÜYÜTTÜ

Kar fırtınası, iş yerlerinin kapanmasına ve lojistik hatlarda ciddi aksamalara yol açtı. Tedarik zincirindeki kopmalar ve üretim kayıpları, toplam ekonomik zararın artmasına neden olan başlıca faktörler arasında gösteriliyor.

EN MALİYETLİ HAVA OLAYLARINDAN BİRİ

Uzmanlar, yaşanan kar fırtınasının Los Angeles'taki büyük orman yangınlarından bu yana ABD'de görülen en maliyetli şiddetli hava olaylarından biri olabileceğine dikkat çekiyor. Kar yağışı büyük ölçüde sona erse de, dondurucu soğukların devam etmesi nedeniyle ekonomik hasarın önümüzdeki günlerde daha da artabileceği belirtiliyor.