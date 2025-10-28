ABD'de Hükümet Kapanmasına Son Verilmesi Çağrısı

ABD'de federal çalışanları temsil eden Amerikan Hükümet Çalışanları Federasyonu, ülkede bütçe anlaşmazlığı nedeniyle devam eden hükümet kapanmasının sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Amerikan Hükümet Çalışanları Federasyonu (AFGE) Ulusal Başkanı Everett Kelley, hükümet kapanmasını sona erdirmenin zamanının geldiğini bildirdi. Kelley, kapanmayı, 'ailelere, topluluklara ve ülkeyi bir arada tutan kurumlara zarar veren önlenebilir bir kriz' olarak tanımlayarak, net bir sonun olmadığını belirtti. Bu durumun vergi mükelleflerine milyarlarca dolara mal olduğunu, küçük işletmelere zarar verdiğini ve hükümete olan güveni sarstığını aktaran Kelley, hükümetin derhal açılması ve çalışanların maaşlarının ödenmesi çağrısı yaptı.