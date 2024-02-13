ABD Başkanı Biden, TikTok'u kullanarak seçim kampanyasını yürütüyor

ABD Başkanı Joe Biden, güvenlik endişesi sebebiyle birçok eyalet devlet cihazında TikTok uygulamasının yasaklanmasına rağmen, hesap açarak seçim kampanyasını TikTok'dan yürütmeye başladı.

ABD Başkanı Biden seçim kampanyası kapsamında genç seçmenlere ulaşmak amacıyla yeni TikTok hesabını şampiyonluk maçı olan Super Bowl'da Pazar günü başlattı. Çinli teknoloji şirketi ByteDance'e ait olan uygulama, 'potansiyel ulusal güvenlik endişeleri' nedeniyle 2022'de ABD'nin Mississippi, Indiana, Louisiana, Kuzey Carolina, Güney Dakota, Wisconsin ve Montana eyaletlerinde devlet cihazlarında yasaklanmıştı.

Biden, ülkenin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk maçı olan 'Super Bowl' konulu bir soru cevap videosu yayımladı. Biden, kendisi mi yoksa ABD eski Başkanı Donald Trump mı sorusuna gülerek "Şaka mı yapıyorsun? Biden" dedi.