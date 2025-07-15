AB, Ukrayna'yı Roaming Bölgesine Dahil Etti

AB, Ukrayna'yı Roaming Bölgesine Dahil Etti
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AB Komisyonu, Ukrayna'nın 1 Ocak 2026'da AB roaming alanına dahil edilmesine yönelik düzenlemenin kabul edildiğini duyurdu. Bu karar ile birlikte Ukrayna telefon numaralarından 27 AB ülkesinde ek ücret olmadan arama yapılabilecek.

AB ülkeleri, Ukrayna'yı Birlik genelinde uygulanan ve cep telefonu operatörlerinin başka üye ülke abonelerinden dolaşım ücreti almadığı roaming bölgesine dahil etme kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, AB Konseyinde Ukrayna'nın 1 Ocak 2026'da AB roaming alanına dahil edilmesine ilişkin düzenleme teklifinin kabul edildiğini açıkladı. Açıklamada, Ukrayna'nın AB roaming alanına girmesi ile 27 AB ülkesinde Ukrayna telefon numaralarından ek ücret alınmadan arama yapılabileceği, mesaj gönderilebileceği ve mobil veri kullanılabileceği, aynı hakların Ukrayna'daki Avrupalılara da sunulacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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