AB, İsrail'le ticari ortaklık anlaşmasını gözden geçirmeye karar verdi

AB, İsrail'le ticari ortaklık anlaşmasını gözden geçirmeye karar verdi
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İngiltere'nin İsrail ile serbest ticaret anlaşması görüşmelerini askıya almasının ardından Avrupa Birliği de harekete geçti. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB'nin İsrail'e ticari imtiyazlar tanıyan Ortaklık Anlaşması'nı gözden geçirmeye karar verdiklerini açıkladı. AB, İsrail'in en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB'nin İsrail'e ticari imtiyazlar tanıyan Ortaklık Anlaşmasını gözden geçireceğini duyurdu.

AB, İSRAİL'LE ORTAKLIK ANLAŞMASINI GÖZDEN GEÇİRECEK

Brüksel'de yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından gazetecilere konuşan Kallas, Hollanda'nın AB- İsrail Ortaklık Anlaşması'nın gözden geçirilmesiyle ilgili teklifine üye ülkelerin büyük çoğunluğunun destek verdiğini söyledi. AB Yüksek Temsilcisi, "Bu nedenle bu çalışmayı başlatacağız. Bu sırada insani yardım engelini kaldırmak İsrail'e kalmış." dedi.

AB, İSRAİL'İN EN BÜYÜK TİCARET ORTAĞI KONUMUNDA

Gazetecilerin gözden geçirme sürecinin ne zaman sonuç vereceğiyle ilgili sorularını Kallas, "Bu çalışmayı başlatıyoruz ve bu arada, insani yardımın engelinin kaldırılmasını ve durumun daha iyi hale gelmesini gerçekten umuyoruz." şeklinde yanıtladı. AB, İsrail'in en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor.

2000'de yürürlüğe giren AB- İsrail Ortaklık Anlaşması, taraflar arasındaki siyasi diyalog ve ekonomik işbirliğinin hukuki çerçevesini oluşturuyor. Anlaşmanın ikinci maddesi ise ortaklığı, "İnsan haklarına ve uluslararası hukuka bağlılık" şartına bağlıyor.

İlgili teklifi sunan Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, Kallas'a gönderdiği mektupta, Gazze'deki ablukanın uluslararası insancıl hukuku ve dolayısıyla AB ile İsrail arasındaki ticareti düzenleyen Ortaklık Anlaşmasının 2. maddesini ihlal ettiğini bildirmişti.

İNGİLTERE, SERBEST TİCARET ANLAŞMASI'NI GÖRÜŞMELERİNİ ASKIYA ALDI

Öte yandan İngiltere, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını genişletmesi nedeniyle Tel Aviv ile yürütülen serbest ticaret anlaşması görüşmelerini askıya aldı. Londra yönetimi, ülkedeki İsrail büyükelçisini de Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Ayrıca, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulama kararı alındığı da duyuruldu.

Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - Dünya
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