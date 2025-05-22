AB'den Suriye'ye Yaptırımların Kaldırılması Kararı

AB'den Suriye'ye Yaptırımların Kaldırılması Kararı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı arayarak, AB'nin Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımlarını kaldırma kararını kutladı. Bu kararın Suriye'nin yeniden inşası için bir fırsat olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı arayarak AB'nin Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırma kararından dolayı tebrik etti. Costa, bu kararı "Suriye'nin toparlanması ve yeniden inşası için gerçek bir fırsat" olarak nitelendirdi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Şara ile Costa arasında yapılan telefon görüşmesinde Şara kararı "ülkeyi daha istikrarlı bir geleceğe taşıyacak tarihi bir adım" olarak değerlendirdi. Uluslararası toplumun desteğinin önemine dikkat çeken Şara, ayrıca İsrail'in müdahalelerinin Suriye üzerinde etkisini sürdürdüğünü vurgulayarak, Avrupa Birliği'nin bu müdahaleleri durdurmak adına Suriye'nin yanında durması gerektiğini söyledi.

Costa ise yaptığı açıklamada, Şam'ı ziyaret etme arzusunu dile getirerek, Cumhurbaşkanı Şara'ya olan güvenini ifade etti. X platformunda yaptığı paylaşımda Costa, "Dün alınan AB kararının, Suriye'nin yeniden inşası için gerçek bir fırsat sunduğunu vurguladım" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği, önceki gün aldığı kararla, 10 yılı aşkın süredir iç savaşla sarsılan Suriye'de halkın ülkeyi yeniden inşa etmesine yardımcı olmak amacıyla ekonomik yaptırımları kaldırdığını duyurmuştu.

Şara, Suriye'ye yatırım yapmak isteyen Avrupalı şirketleri memnuniyetle karşılayacaklarını belirterek, "Bugün Suriye, Doğu ile Batı arasında umut vaat eden bir yatırım fırsatı ve önemli bir ekonomik koridor haline geldi" dedi. Bu karar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hazine Bakanlığı'na verdiği, 1979'da başlayan ve 2011'deki iç savaşla daha da genişletilen ABD yaptırımlarının kaldırılmasına yönelik talimattan bir hafta sonra geldi.

Kaynak: ANKA / Dünya
Erdoğan'dan Özgür Özel'in erken seçim çıkışa yanıt: Türkiye'yi böyle bir badirenin içine sokmayız

Erdoğan ara seçim tartışmalarına noktayı koydu
Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan adaylık için net mesaj
Oğuz Murat Aci'nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi

Şikayetini geri çeken eşten kayınpedere şok suçlama: 5 milyon dolar...
MB Başkanı Karahan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Paranın patronuna soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Sahipsizler dizisindeki zorla birliktelik sahnesi tepki çekti

Sevilen dizide tartışmalı yatak sahnesi! İzleyicilerden büyük tepki
Binlerce kişi tehlikede! Shakira konseri sonrası alarm verildi

Binlerce kişi tehlikede! Konser sonrası alarm verildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanına TSK'da ihraç yetkisi veren düzenleme geri çekildi

Sürpriz karar! Tartışmalı TSK tasarısı geri çekildi
Aşk-ı Memnu'nun efsane mekânı satışta! Fiyatı dudak uçuklattı

Yasak aşkın gölgesindeki çiftlik satışta! Fiyatı dudak uçuklatıyor
İşçiler her şeyi anlattı! Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki hakkında bomba iddia

Belediye işçilerini kendi villasında çalıştıran başkan: Gitmezseniz...
Premier Lig'de 17. sırada olan Tottenham, Şampiyonlar Ligi biletini kaptı

Liginde 17. sıradaydı! Şampiyonlar Ligi biletini kaptılar
Eylem Tok'tan 100 milyon TL mi aldı? Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci'den iddialara yanıt

Eylem Tok'tan 100 milyon TL mi aldı? Davadan çekilen gelin konuştu
Özgür Özel'den heyecanlandıran asgari ücret çıkışı: Temmuz ayında zam alacağız

Heyecanlandıran asgari ücret çıkışı: Temmuz ayında zam alacağız
Merkez'in yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi: Yüzde 24

Piyasaların merakla beklediği yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.