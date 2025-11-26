Haberler

500 dolarlık depo, 7.5 milyon dolarlık servet çıkardı

500 dolarlık depo, 7.5 milyon dolarlık servet çıkardı
Güncelleme:
Hayat bazen beklenmedik sürprizlerle doludur. Bir Amerikalı, küçük bir depo satın aldı; içinden çıkan 7.5 milyon dolarlık nakit para hayatını tamamen değiştirdi. Depoyu 500 dolara alan içinden çıkan milyonlarca doları asıl sahibine geri verirken hayatını kurtaracak bir ödül aldı.

Amerika'da bir kişi, yalnızca 500 dolar vererek satın aldığı bir depoda tam bir servet buldu. "Storage Wars" programı ile tanınan müzayede evi sahibi Dan Dotson,kendi sattığı küçük depoda bir servet yattığını herkesin sonradan öğrendiğini belirtti. Dotson, "Depoya giren kişi, içerisindeki gizli bir kasayı açtığında içinden yaklaşık 7.5 milyon dolar nakit para çıktı."diyerek alıcıyla beraber kendisinin de yaşadığı büyük şaşkınlığı ortaya koydu.

Normalde çoğu kasanın boş çıktığını belirten Dotson, bu durumun nadir ve şaşırtıcı olduğunu söyledi.

Ancak 7.5 milyon dolar depoyu alan kişide kalmadı.

İLK TEKLİF 600 BİN DOLAR

Bir süresonra paranın asıl sahiplerinin durumu fark etmesi ile durum değişti. Unutkan milyoner avukatları aracılığıyla alıcıyla iletişime geçti ve parayı geri verme karşılığında ödül teklif etti.İlk başta 600 bin dolar teklif edildiği belirtilen anlaşmada, taraflar sonunda, alıcının parayı iade etmesi ve karşılığında 1.2 milyon dolar ödülalması konusunda uzlaştı.

Böylece 500 dolarlık depo yatırımı, alıcıya 1.2 milyon dolar kazanç getirmiş oldu.

