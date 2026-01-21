Haberler

5 aylık sır çözüldü! İstanbul Boğazı'nda bulunan ceset Rus yüzücüye ait çıktı

Güncelleme:
İstanbul Boğazı'nda dün üzerinde yüzücü kıyafeti ile bulunan cesedin kimliği belli oldu. Cansız bedenin 24 Ağustos'ta 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olduğu belirlendi.

  • İstanbul Boğazı'nda bulunan ceset, 24 Ağustos 2025'te düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a aittir.
  • Rus yüzücü Nikolay Svechnikova, Ağustos 2025'te 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katıldığı Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolmuştu.
  • Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında denizde temizlik yapan ekipler tarafından bulunan ceset, İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna gönderilmiştir.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova, İstanbul Boğazı'nda kaybolmuştu. Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında, denizde temizlik yapan ekipler, erkek cesedi görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, cesedini denizden çıkardı.

SIR ÇÖZÜLDÜ

Üzerinde mayo olduğu ve vücut bütünlüğünün bozulduğu öğrenilen ceset kapsamlı otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna gönderildi.

Cansız bedenin 24 Ağustos'ta düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarış'ında kaybolan 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olduğu tespit edildi.

5 AYDIR ARANIYORDU

İstanbul Boğazı'nda Ağustos 2025'te 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışa katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova'nın karaya çıkamadığının anlaşılması üzerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, o tarihten beri arama çalışması yürütüyordu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
