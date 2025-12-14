1 Ocak'tan itibaren prezervatiflere vergi geliyor! Ülkeden beklenmeyecek karar

Çin'de prezervatifler, doğum kontrol hapları ve doğum kontrol cihazları 1 Ocak 2026'dan itibaren yüzde 13 oranında katma değer vergisine (KDV) tabi tutulacak. Böylece bu ürünler için 1993'ten bu yana uygulanan 32 yıllık vergi muafiyeti sona erecek.

Kararın, ülkede uzun süredir beklenen düzeyde artmayan doğum oranları ve buna bağlı olarak yaşlanan nüfus ile daralan iş gücü endişeleri nedeniyle alındığı açıklandı.

"KALABALIK ÜLKE" ÜNVANINI HİNDİSTAN'A KAPTIRDI

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre Çin'de 2024 yılında 9,5 milyon bebek dünyaya geldi. Bu rakam, 2019'daki 14,7 milyon doğuma kıyasla yaklaşık üçte bir oranında düşüş anlamına geliyor. Çin astrolojisine göre, Ejderha Yılı'nda doğum yapma tercihi nedeniyle doğum oranlarının normalden yüksek seyretmesine rağmen tabloda genel eğilim aşağı yönlü seyrini sürdürüyor.

Ölümlerin doğumları aşmasıyla birlikte Çin, 2023 yılında dünyanın en kalabalık ülkesi ünvanını Hindistan'a kaptırdı.

TEK ÇOCUK POLİTİKASINDAN TERS YÖNDE ADIMLAR

Çin'de yaklaşık 1980'den 2015'e kadar uygulanan "tek çocuk" politikası, ağır para cezaları ve yaptırımlarla hayata geçirilmişti. 2015'te iki çocuk, 2021'de ise üç çocuk izni verilerek nüfus politikası kademeli olarak gevşetildi. Bu süreçte doğum kontrol yöntemleri devlet tarafından teşvik edilmiş ve bazı hizmetler ücretsiz sunulmuştu. Yeni vergi düzenlemesi, bu politikalarla çeliştiği gerekçesiyle eleştirilerin odağına yerleşti.

AİLE DESTEKLERİ GENİŞLETİLİYOR

Yetkililer, doğum oranlarını teşvik etmek amacıyla annelik izninin 128 günden 158 güne çıkarılmasını, babalık izninin ise 30 güne yükseltilmesini planlıyor. Ayrıca 1 Ocak 2025'ten sonra doğan çocuklar için yıllık 500 dolarlık devlet desteği sağlandığı da hatırlatıldı. Buna karşın, ülkede çocuk yetiştirmenin artan maliyetlerinin doğurganlık üzerindeki en büyük caydırıcı unsur olduğu vurgulanıyor.

UZMANLAR VE HALKTAN TEPKİ

Euronews'te yer alan habere göre; Virginia Üniversitesi Demografi Araştırma Grubu Direktörü Qian Cai, doğum kontrol ürünlerine getirilen verginin doğurganlığı artırma etkisinin sınırlı olacağını belirterek, çocuk sahibi olmak istemeyen çiftlerin bu tür mali değişikliklerden etkilenmeyeceğini söyledi.

Karara tepki gösteren vatandaşlardan Hu Lingling ise düzenlemeyi sert sözlerle eleştirerek, geçmişteki zorlayıcı nüfus politikalarıyla kıyaslandığında kararın "acımasız" olduğunu ifade etti.

Uzmanlar doğum kontrol ürünlerinin fiyat artışı nedeniyle plansız gebeliklerin ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların artmasından endişe ediyor.