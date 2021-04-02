Dünya Şampiyonu olan down sendromlu judocu, AK Partili vekili bir saniyede tuşladı! O anlar kamerada
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Dünya Şampiyonu olan down sendromlu judocu, AK Partili vekili bir saniyede tuşladı! O anlar kamerada

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Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun düzenlediği etkinliğe AK Partili vekillerin yanı sıra down sendromlu sporcular ve aileleri de katıldı. Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Talha Ahmet Erdem, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan'ı tek harekette tuş ederken, o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından gerçekleştirilen organizasyona Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Federasyon Başkanı Birol Aydın ile down sendromlu sporcular ve aileleri katıldı.

Dünya Şampiyonu olan down sendromlu judocu, AK Partili vekili bir saniyede tuşladı! O anlar kamerada

AK PARTİLİ VEKİLİ TUŞ ETTİ

Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak, Türkiye'ye ilk dünya şampiyonluğunu getiren Talha Ahmet Erdem, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan'ı tuş etti.

Dünya Şampiyonu olan down sendromlu judocu AK Partili vekili bir saniyede tuşladı! O anlar kamerada
AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan.

"ONLARI ENGELLİ DEĞİL HAYATIN RENKLERİ OLARAK KABUL EDİYORUZ"

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, engelli sporcuların, fırsat sağlandığında büyük başarılara imza atacaklarını kanıtladıklarını belirtti.

Etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, şunları söyledi;

"Onları engelli değil hayatın renkleri olarak kabul ediyoruz. En büyük engelin cehalet, sevgisizlik ve tembellik olduğuna inanıyoruz. Burada bir engel değil başarı var. Gençlerimiz, ailelerinin yardımı ve devletimizin desteğiyle ay-yıldızlı bayrağımızı Çanakkale Zaferi'mizin 106. yıl dönümünde dünyada dalgalandırdılar. Kim engelli? Fırsat verildiğinde milletimizin evlatlarının neler yapabildiğini görebiliyoruz. Bu başarıları Şırnak'taki, Edirne'deki ve Sinop'taki bir aile izlediğinde, çocuğunun önündeki kapalı kapıları açar ve onu spora yönlendirir. Hiç kimse çaresiz değil. Bir sürü avantajı yüreğinde ve bedeninde taşıyan bu kardeşlerimize yeter ki fırsat verelim. Nice başarılara" ifadelerini kullandı.

Dünya Şampiyonu olan down sendromlu judocu, AK Partili vekili bir saniyede tuşladı! O anlar kamerada

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