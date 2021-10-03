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SPOR Dünya şampiyonu İşitme Engelli Kadın Milli Voleybolcular yurda döndü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Dünya şampiyonu İşitme Engelli Kadın Milli Voleybolcular yurda döndüEnver Alas - - Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon olan İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, yurda döndü.

SPOR Dünya şampiyonu İşitme Engelli Kadın Milli Voleybolcular yurda döndü

Enver Alas - - Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon olan İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, yurda döndü.

İtalya'nın Chianciano Terme kentinde düzenlenen 4. Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda ev sahibi İtalya'yı 3-2 mağlup ederek dünya şampiyonluğuna ulaşan İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, İstanbul'a geldi. Namağlup şekilde şampiyon olan milliler, saat 15.00'te İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Pasaport kontrolünün ardından yurda giriş yapan milli takım, havalimanında çiçeklerle karşılandı.

'ZORU BAŞARDIK, TARİH YAZILDI'

Elde edilen başarıya ilişkin havalimanında basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Voleybol Milli Takımlar Teknik Direktörü Osman Çarkçı, "Çok büyük mücadeleler yapıldı. 10 günden beri oradayız. Pandemi sürecinde de sıkıntılar yaşadık, 4-5 gün içeride kaldık ama sonunda zafere ulaştık. Zoru başardık, tarih yazıldı. İnşallah böyle devam edeceğiz? ifadelerine yer verdi.

"ÇABALAYIP KAZANDIK VE ŞAMPİYON OLDUK, MUTLUYUZ"

Bir sonraki hedeflerinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu belirten İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı Başantrenörü Oya Erginay Dede ise, "Seyirci çok fazlaydı, atmosfer çok güzeldi. Kızlarımı tebrik ediyorum, çok güzel mücadele ettiler. 4 ay boyunca 4 tane kamp yaptık. Yaz boyu biz sürekli kamptaydık. Buraya çok iyi hazırlandık. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Çabalayıp kazandık ve şampiyon olduk, mutluyuz? diye konuştu.

"HEDEFE ULAŞABİLMEK İÇİN ÇOK ÇALIŞTIK, BAŞARDIK"

Takım kaptanı Yeter Yalçın da, 'Milli takım için, bayrak için inandık. Hocalarıma ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hedefe ulaşabilmek için çok çalıştık, başardık. Bundan sonra hedefimiz olimpiyatlar. Daha da çok çalışmamız lazım. Eksiklerimiz var, onları düzelteceğiz. Bizi destekleyen herkese teşekkür ediyoruz' dedi.

SPOR Dünya şampiyonu İşitme Engelli Kadın Milli Voleybolcular yurda döndü

SPOR Dünya şampiyonu İşitme Engelli Kadın Milli Voleybolcular yurda döndü

SPOR Dünya şampiyonu İşitme Engelli Kadın Milli Voleybolcular yurda döndü

SPOR Dünya şampiyonu İşitme Engelli Kadın Milli Voleybolcular yurda döndü

SPOR Dünya şampiyonu İşitme Engelli Kadın Milli Voleybolcular yurda döndü

SPOR Dünya şampiyonu İşitme Engelli Kadın Milli Voleybolcular yurda döndü

SPOR Dünya şampiyonu İşitme Engelli Kadın Milli Voleybolcular yurda döndü
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