Dünya şampiyonu güreşçi Selvi İlyasoğlu, çiçeklerle karşılandı
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Dünya şampiyonu güreşçi Selvi İlyasoğlu, çiçeklerle karşılandı

Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı - Haberler | Spor

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Selvi İlyasoğlu, Dalaman Havalimanı'nda çiçeklerle ve Türk bayraklarıyla karşılandı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Selvi İlyasoğlu, Dalaman Havalimanı'nda çiçeklerle ve Türk bayraklarıyla karşılandı.

Köyceğiz Belediyespor Güreş takımı sporcusu 17 yaşındaki milli güreşçi İlyasoğlu, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyon olmanın gururunu ülkesine, Köyceğiz'e, Muğla'ya yaşattığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Selvi İlyasoğlu, "Şu anki ilk hedefim önümüzde Gençler Dünya Şampiyonası'nda kürsünün en zirvesinde olmak. Bayrağımızı yine göklere çekip İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya duyurmak istiyorum. En büyük hayalim, en büyük hedefim de olimpiyat şampiyonu olmak, unutulmaz olmak" diye konuştu.

Köyceğiz Belediyespor Güreş Antrenörü Elif Yıldız da şampiyonluğun kendileri için sürpriz olmadığını, çok çalıştıklarını, sabrettiklerini, emek verdiklerini, fedakarlık yaptıklarını belirtti.

Efsane olmak istediklerini vurgulayan Yıldız, "Çünkü kadınlarda gençlerde de hiç dünya şampiyonu çıkmamıştı. Bir tek Yasemin Adar'ımız var o da büyüklerde. Yıldızlarda ilk oldu. Gençlerde de ilk olursa çok mutlu olacağız." ifadelerini kullandı.

Milli güreşçiyi, Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu, Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Kaleli ve küçük sporcular ellerinde Türk bayraklarıyla karşıladı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi kızlar 57 kiloda temsil eden Selvi, finalde karşılaştığı İsveçli Tindra Olivia Dalmyr'i 4-0 mağlup ederek dünya şampiyonu olmuştu. Selvi İlyasoğlu, bu başarısıyla yıldız kızlarda ilk dünya şampiyonu Türk sporcu olarak tarihe geçmişti.

Dünya şampiyonu güreşçi Selvi İlyasoğlu, çiçeklerle karşılandı
Dünya şampiyonu güreşçi Selvi İlyasoğlu, çiçeklerle karşılandı
Dünya şampiyonu güreşçi Selvi İlyasoğlu, çiçeklerle karşılandı
Dünya şampiyonu güreşçi Selvi İlyasoğlu, çiçeklerle karşılandı
Dünya şampiyonu güreşçi Selvi İlyasoğlu, çiçeklerle karşılandı
Dünya şampiyonu güreşçi Selvi İlyasoğlu, çiçeklerle karşılandı
Dünya şampiyonu güreşçi Selvi İlyasoğlu, çiçeklerle karşılandı
Dünya şampiyonu güreşçi Selvi İlyasoğlu, çiçeklerle karşılandı
Dünya şampiyonu güreşçi Selvi İlyasoğlu, çiçeklerle karşılandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı

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