Dünya Şampiyonu güreşçi Rıza Kayaalp'in ismi spor salonuna verildi

08.10.2019 17:15

Dünya ve Avrupa Şampiyonu Güreşçi Rıza Kayaalp'in ismi Bahçelievler'de bulunan Çobançeşme Spor Salonu'na verildi.



Dünya ve Avrupa Şampiyonu güreşçi Rıza Kayaalp'in ismi Bahçelievler'de bulunan Çobançeşme Spor Salonu'na verildi. Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ile birlikte isminin verildiği spor salonuna ziyaret gerçekleştirdi. Kayaalp, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada örnek teşkil edecek bir şey olduğunun altını çizerek, "Birçok sporcuyu idare edecek kapasiteye sahip gerçi henüz güreş salonu hazır değil ama inşallah bir gün antrenman yapmaya da katılırım. Çok teşekkür ediyorum düşüncesinden dolayı. Beni çok mutlu etti. En güzel ödüllendirme şekillerinden bir tanesi bu. Örnek teşkil edecek bir şey" şeklinde konuştu.



Hakan Bahadır: "Amacımız genç sporcularımızın idol görmesini sağlamak"



Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ise amaçlarının salona gelen genç sporcuları başarılara özendirmek olduğunu vurgulayarak, "4. kez Dünya Şampiyonu olan kardeşimizin ismini hemen bir spor salonumuza verelim dedik. Buradaki amaç sembolik bir şey ama böyle güçlü bir sporcu yaşarken hem onu motive etmek hem onun ardından gelen genç sporcularımızın idol görmelerini sağlamak. Burada bir sporcu geldiğinde 'Ben de şampiyon olursam benim de adım geçecek' diyecek veya anne baba 'evladım sen şampiyon olursan senin ismin de verilecek' diyecek. Buradaki amaç 4 kez Dünya Şampiyonu olmuş bir kardeşimizi özendirmek" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA