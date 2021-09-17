- Dünya Şampiyonu Enes Uslu dünya evine girdi

BURSA - Milli güreşçi Avrupa ve Dünya Şampiyonu Enes Uslu, İznik Saklı Bahçe Tesislerinde dünya evine girdi.

Enes Uslu'nu bu mutlu gününde protokol, milli güreşçiler ve yakınları yalnız bırakmadı. Çiftin nikah şahitliğini ise Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın yaptı.

Ayrıca ünlü şair ve ilahi seslendiren Dursun Ali Erzincanlı da düğüne katılan isimler arasında yer aldı.