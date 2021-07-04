Dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı, Başkan Sengel ile buluştu

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, cumhuriyet tarihinde cimnastik alanında ilk dünya şampiyonluğunu alan Milli Sporcu Ayşe Begüm Onbaşı ve bu gururu ülkemize yaşatan ekip ile bir araya geldi.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, cumhuriyet tarihinde cimnastik alanında ilk dünya şampiyonluğunu alan Milli Sporcu Ayşe Begüm Onbaşı ve bu gururu ülkemize yaşatan ekip ile bir araya geldi.

11 yaşından beri Milli formayı taşıyan Ayşe Begüm Onbaşı bugüne kadar dünyada ve Avrupa'da 100'ün üzerinde madalya kazandı. Cumhuriyet tarihinde cimnastik alanında ilk dünya şampiyonluğunu alan başarılı sporcunun Başkan Sengel ile bir araya geldiği yemeğe, genç sporcular Emir Erışık, Erkut Ergin, Teknik Kurul Başkanı Bahadır Uygur, Milli Takımlar Sorumlusu Ayşegül Ay, Antrenör Mehmet Ali Ekin, Uluslararası Hakem Gencay Cüce de katıldı. Başkan Sengel ve ekip, Türkiye'de sporun geleceği ve gelecek eylül ayında yapılacak olan Avrupa Cimnastik Şampiyonası ile ilgili sohbet etti.

"Kadın kenti" Selçuk'ta başarılı bir kadın sporcuyu ağırlamaktan gurur duyduğunu belirten Başkan Sengel, sosyal medya hesaplarından buluşmayı; "İşte kadının gücü. Cumhuriyet tarihinde cimnastik sporunda büyüklerde ilk dünya şampiyonumuz Ayşe Begüm Onbaşı ve şampiyonluğu ülkemize yaşatan şahane ekip. Bu güzel sohbet birçok kazanımla doluydu benim için ve tarifsiz gurur ile. Başarı; birbirine inanan insanların, çıkarsız bir arada durabilmesiymiş bir kez daha anladım" notuyla paylaştı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı