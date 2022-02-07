Dünya Şalvar Güreşi Şampiyonası'nın başpehlivanı İsmail Balaban oldu

KAHRAMANMARAŞ (DHA) - Kahramanmaraş'ta düzenlenen Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası'nın başpehlivanı İsmail Balaban oldu. Balaban, unvanını koruduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşun 102'nci Yıldönümü nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dünya Etnospor Konfederasyonu, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası, 40 ülkeden 300'ün üzerinde sporcunun katılımıyla yapıldı. Kahramanmaraş Merkez Spor Kompleksi'nde gerçekleşen şampiyonanın seronomisi; Kahramanmaraş Valisi Vali Ömer Faruk Coşkun, Ak Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Milletvekilleri Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

"Kahramanmaraş'ta genciyle yaşlısıyla bu kurtuluş ruhunun yaşatılmasını ve güçlendirilmesini ümit ediyorum. Bu güzel etkinlikleri düzenleyen Büyükşehir Belediyemize teşekkürlerimi sunuyorum. Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası'nın Kurtuluş Haftasına gelmesi daha da anlamlı oldu. Düşmana karşı mücadelemizi kendi kimliğimizi ve bağımsızlığımızı kazanmak için verdik. Dolayısıyla bu geleneksel sporlarımızı yaşatmamız bu mücadelenin vazgeçilmez bir parçası. Geleneksel sporlarımızın her yönüyle güçlendirilmesi ve gençlerimiz tarafından tanınır hale gelmesini çok önemsiyoruz. Ümit ediyorum bugün ki etkinlikte buna katkı sağlayacaktır. Burada pek çok ülkeden sporcular yarışıyor. Dolayısıyla bizler kaliteli etkinliklere imza attıkça geleneksel sporlarımızı da dünyaya tanıtmış oluyoruz."