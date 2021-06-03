Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) heyecanı Sardunya'da yaşanacak
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Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) heyecanı Sardunya'da yaşanacak

Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) heyecanı Sardunya'da yaşanacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2021 takviminin beşinci rallisi İtalya'da koşulacak.

Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2021 takviminin beşinci rallisi İtalya'da koşulacak. Red Bull sporcularının çekişmesine sahne olan Sardunya Rallisi'nde hızlı ve dar virajlarda gözler şampiyona lideri Sebastien Ogier ve Elfyn Evans'ın çekişmesi üzerinde olacak.

Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2021 takviminin beşinci rallisi İtalya'da yapılacak. 3-6 Haziran tarihleri arasındaki ralli, 20 etap üzerinden gerçekleştirilecek. Toplam 303.1 kilometrelik heyecan boyunca pilotlar merakla beklenen Micky's sıçrayışından da geçecek.

Karakterinde hızlı ve dar etapların yer aldığı Sardunya Rallisi, sezonun en zorlu mücadelelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Eşsiz bir doğa görüntüsü, çakıllı yollar ve yüksek sıcaklık, pilotları olduğu kadar lastikleri de zorlayacak..

Sezonun beşinci rallisinde gözler yine Sebastien Ogier ile Elfyn Evans arasındaki çekişmede. Geride kalan 4 rallinin 2'sini kazanarak pilotlar sıralamasında 79 puanla lider olan Red Bull sporcusu Ogier'yi diğer Red Bull sporcusu Evans sadece 2 puan geriden takip ediyor. Pilot sıralamasının üçüncü basamağında da 57 puanla Red Bull sporcusu Thierry Neuville oturuyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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