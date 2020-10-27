Dünya normalleşmek için 20 trilyon dolar harcayacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dünya normalleşmek için 20 trilyon dolar harcayacak

27.10.2020 11:53 | Son Güncelleme: 27.10.2020 11:56
Dünya normalleşmek için 20 trilyon dolar harcayacak

Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) Üst Yöneticisi Andrew Steer, ülkelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinden kurtulmak için ekonomi paketleri hazırladığını belirterek, "Dünya normale dönmek için önümüzdeki 2 yılda 10 ila 20 trilyon dolar arasında bütçe harcayacak.

Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) Üst Yöneticisi Andrew Steer, ülkelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinden kurtulmak için ekonomi paketleri hazırladığını belirterek, "Dünya normale dönmek için önümüzdeki 2 yılda 10 ila 20 trilyon dolar arasında bütçe harcayacak." dedi.

Steer, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler tarafından video konferans yöntemiyle düzenlenen Yaşanabilir Şehirler Forumu'nda yaptığı konuşmada, dünyada 100 yılı aşkın süredir daha kötü bir sağlık ve ekonomi krizi yaşanmadığını ifade etti.

Birçok ülkenin salgının etkilerini azaltmak için toparlanma programları oluşturduğunu kaydeden Steer, şöyle konuştu:

"Dünya normale dönmek için önümüzdeki 2 yılda 10 ila 20 trilyon dolar arasında bütçe harcayacak. Bu kaynakların, geçmişin ekonomisi yerine yarının ekonomisine yatırılması çok önemli ve şehirler bu seçimlerin tam merkezinde bulunuyor. Son 100 yılda şehirlerimizi insanlardan ziyade otomobiller için tasarladık. Bunun değişmesi gerekiyor. Gelecek 10 yılda sıfır karbonlu toplu taşımayla bağlantılı olarak elektrikli, otonom ve paylaşımlı ulaşıma doğru ilerlerken büyük bir devrime tanık olabiliriz."

Steer, yenilenebilir enerji, toplu taşıma ve yeşil alanlara yatırım yapmanın sadece çevre için değil insanlar için de iyi olduğuna işaret ederek, "Bu yatırımlar insanları daha sağlıklı kılar ve daha verimli hale getirir, bu yatırımlar ekonomiye de iyi gelir. Yani önümüzde harika bir fırsat var." değerlendirmesinde bulundu.

Kentlerde dönüşüm

WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Direktörü Güneş Cansız da kent yönetimlerinin salgınla ön cephede mücadele ettiğini ifade etti.

Salgınla birlikte kentsel alanda insan yakınlığına dayanan herşeyin sorgulanmaya başladığını anlatan Cansız, şunları kaydetti:

"Ulaşım, dağıtım, depolama alanlarıyla çalışma ve yaşam alanlarının daha farklı planlanabileceği fikri ortaya çıktı. Bu anlayış önümüzdeki yıllarda kent planlamasına daha derinden ve dönüştürücü biçimde yansıyacak. Salgın dünya genelinde kentlerde planlama ve tasarımı, enerji kullanımını, hareketlilik modellerini, konut tercihlerini, yeşil alanları ve ulaşım sistemlerini dönüştürdü, dönüştürüyor. Değişikliklerin bir kısmı geçiciyken bir kısmı kalıcı. Kentler de aynı şekilde kullanım değişikliklerine geçici ya da kalıcı çözümlerle cevap veriyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Meral Akşener Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Şeyma Subaşı Hatice Çarpar Birkan Sokullu
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Hatay Patlama İskenderun Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dünya normalleşmek için 20 trilyon dolar harcayacak - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 12:16:17. #1.15#
title