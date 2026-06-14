Alper Kınar'dan Montella'ya sert eleştiri: Dersine iyi çalışmamış

Spor yazarı Alper Kınar, Avustralya- Türkiye karşılaşmasını Haberler.com'da değerlendirdi. Mücadelenin ardından yaptığı yorumlarda A Milli Takım'ın sahadaki performansını, rakibin oyun anlayışını ve Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın tercihlerini ele alan Kınar, özellikle Avustralya'nın temaslı ve dirençli futboluyla Türkiye'yi zorladığını söyledi. Kınar, karşılaşmanın Montella ve teknik ekip açısından iyi analiz edilmesi gereken bir sınav olduğunu belirtti. Alper Kınar, maçın ardından yaptığı değerlendirmede Montella'nın bu mağlubiyeti not etmesi gerektiğini vurguladı. Avustralya'nın fiziksel mücadelede üstün taraf olduğunu ifade eden Kınar, Türkiye'nin rakibin sert ve temaslı oyununa karşı istediği üretkenliği sahaya yansıtmakta zorlandığını dile getirdi. Kınar, "Montella, dersine iyi çalışmamış" sözleriyle A Milli Takım teknik heyetine dikkat çeken bir eleştiride bulundu.

"MONTELLA, BU MAĞLUBİYETİ NOT ETMELİ"

Spor yazarı Alper Kınar, Avustralya karşısında alınan sonucun yalnızca skor üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Kınar'a göre bu karşılaşma, A Milli Takım'ın oyun planı, fiziksel mücadele gücü ve farklı oyun karakterlerine karşı verdiği reaksiyon açısından önemli ipuçları ortaya koydu. Özellikle hazırlık maçlarının, turnuva ya da resmi maçlar öncesinde teknik ekipler için ciddi bir analiz fırsatı sunduğunu belirten Kınar, Montella'nın bu mağlubiyeti dikkatle değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Kınar, Avustralya'nın maç boyunca temaslı oyunda Türkiye'nin önüne geçtiğini ifade etti. Rakibin ikili mücadelelerde sert, savunmada dirençli ve fiziksel olarak güçlü bir oyun ortaya koyduğunu belirten Kınar, Türkiye'nin bu baskıyı kırmakta zorlandığını dile getirdi. Avustralya'nın savunma hattını geçmenin hem yerden hem de havadan kolay olmadığını aktaran Kınar, "Avustralya'nın defansını ne yerden ne de havadan geçmek mümkün değil" değerlendirmesinde bulundu. Alper Kınar, bu tablo karşısında Montella'nın maç öncesi hazırlık sürecini daha dikkatli yürütmesi gerektiğini savundu. Avustralya'nın güçlü yönlerinin sahada net şekilde görüldüğünü belirten Kınar, A Milli Takım'ın rakibin fiziksel direncine karşı alternatif plan üretmekte yetersiz kaldığını ifade etti. Bu nedenle "Montella, dersine iyi çalışmamış" sözleriyle teknik direktöre eleştiride bulunan Kınar, bu karşılaşmanın ilerleyen maçlar için önemli bir uyarı niteliği taşıdığını söyledi.

PARAGUAY MAÇINDA RAHAT GALİBİYET, ABD KARŞISINDA ZORLU MÜCADELE BEKLENTİSİ

Alper Kınar, Avustralya karşılaşmasının ardından A Milli Takım'ın önündeki maçlara ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Kınar, Paraguay karşılaşmasında Türkiye'nin daha rahat bir oyun ortaya koyabileceğini ve galibiyete yakın taraf olacağını belirtti. Rakibin oyun yapısı ve Türkiye'nin kadro kalitesi dikkate alındığında, A Milli Takım'ın Paraguay karşısında daha üretken bir performans sergileyebileceğini ifade etti. Kınar, buna karşın ABD karşılaşmasının Türkiye için daha zorlu geçeceğini söyledi. ABD'nin atletik yapısı, tempolu oyunu ve fiziksel kapasitesiyle A Milli Takım'ı ciddi şekilde test edebilecek bir rakip olduğunu belirten Kınar, bu mücadelenin Avustralya maçında görülen eksiklerin giderilmesi açısından da önemli olacağını dile getirdi. Türkiye'nin özellikle temaslı oyuna karşı daha hazırlıklı olması, savunma geçişlerinde dikkatli davranması ve hücumda alternatif planlar üretmesi gerektiğini vurguladı. Spor yazarı Alper Kınar'ın değerlendirmeleri, Avustralya-Türkiye maçının yalnızca bir hazırlık karşılaşması olarak görülmemesi gerektiğini ortaya koydu. Kınar'a göre bu mücadele, Montella yönetimindeki A Milli Takım'ın güçlü fiziksel yapıya sahip rakiplere karşı nasıl bir oyun planı geliştirmesi gerektiği konusunda önemli dersler içeriyor. Paraguay ve ABD maçları ise Türkiye'nin bu derslerden nasıl sonuçlar çıkaracağını gösterecek yeni sınavlar olacak.