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Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası

AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası

İşitme Engelliler Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında İtalya'yı 3-2 yendi.

İşitme Engelliler Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında İtalya'yı 3-2 yendi.

Türkiye, İtalya'nın Chianciano Terme ve Chiusi kasabalarında düzenlenen turnuvada karşılaştığı ev sahibi takımı, 25-22, 14-25, 17-25, 25-18 ve 15-13'lük setlerle mağlup etti.

Şampiyonada yarın Türkiye'nin erkek milli takımı, Polonya ile karşılaşacak.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri
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