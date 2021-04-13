Dünya ikincisi Nisanur havaalanında çiçeklerle karşılandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dünya ikincisi Nisanur havaalanında çiçeklerle karşılandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Dünya ikincisi Nisanur havaalanında çiçeklerle karşılandı

Mısır'da yapılan Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası Genç Kadın Kılıç kategorisinde dünya ikincisi olan Samsunlu milli eskrim sporcusu Nisanur Erbil, Çarşamba Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Mısır'da yapılan Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası Genç Kadın Kılıç kategorisinde dünya ikincisi olan Samsunlu milli eskrim sporcusu Nisanur Erbil, Çarşamba Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu olan ve Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılan Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası Genç Kadın Kılıç kategorisinde dünya ikinciliği elde eden Nisanur Erbil, dün akşam memleketi Samsun'a geldi.

Dünya ikincisi sporcuyu Çarşamba Havalimanı'nda Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Gençlik ve Spor Şube Müdürü Savaş Keskin ile ailesi çiçeklerle karşıladı.

Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de Samsun'un gururu olan Nisanur'u, üzerinde "Evine hoş geldin Şampiyon" yazılı pankart ile bir kez daha tebrik etti. - SAMSUN

Dünya ikincisi Nisanur havaalanında çiçeklerle karşılandı
Dünya ikincisi Nisanur havaalanında çiçeklerle karşılandı
Dünya ikincisi Nisanur havaalanında çiçeklerle karşılandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Hande Erçel Ersin Korkut Canan Ergüder
Spor Arda Turan Ersun Yanal Fatih Terim Yılmaz Vural Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Dünya ikincisi Nisanur havaalanında çiçeklerle karşılandı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 12:44:26. #1.16#
title