Dünya Engelliler Günü
Türk Kızılayı, Gaziantep'teki engelliler okulu öğrencilerine kırtasiye seti dağıttı.
Türk Kızılayı, Gaziantep'teki engelliler okulu öğrencilerine kırtasiye seti dağıttı.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Türk Kızılayı Gaziantep Şubesince Ali Süzer İşitme Engelliler Okulu ve Lisesi'nde etkinlik düzenlendi.
Etkinlik kapsamında işitme engelli öğrencilere, kırtasiye seti dağıtımı yapıldı. Etkinlik kapsamında pasta kesen öğrenciler, gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.