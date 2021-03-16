Dünya devleri, Boupendza için sıraya girdi! Aubameyang transferi için devrede

İsmi, Fenerbahçe'yle anılan Hatayspor'un yıldız golcüsü Aaron Boupendza'ya Premier Lig takımları talip oldu. İngiliz basınında yer alan habere göre; Tottenham, Leicester, Crystal Palace, Brighton, Wolverhampton, Newcastle ve West Ham, Gabonlu futbolcu için sıraya girdi. Arsenal'in yıldızı Aubameyang, milli takımdan arkadaşı Boupendza'yı Arsenal'de görmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig'de 18 golle krallık yarışında zirvede yer alan Hataysporlu Aaron Boupendza'nın talipleri artıyor. Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da listesinde yer alan Gabonlu golcü için İngiliz basınından flaş bir transfer iddiası geldi. The Sun'ın 90min.com'a dayandırdığı habere göre; 24 yaşındaki yıldıza 7 Premier Lig ekibi birden talip oldu.

7 TAKIM İSTİYOR

Haberde Premier Lig takımları Tottenham, Leicester, Crystal Palace, Brighton, Wolverhampton, Newcastle ve West Ham'ın Boupendza'nın peşinde olduğu öne sürüldü.

AUBAMEYANG, ARSENAL'E İSTİYOR

Öte yandan Arsenal'in yıldız ismi Pierre-Emerick Aubameyang'ın da Aaron Boupendza'yı Arsenal'de görmek istediği belirtildi. Aubameyang'ın, milli takımdan arkadaşı Boupendza ile aynı takımda oynamak istediği ve 24 yaşındaki futbolcuyu Arsenal yönetimine önerdiği öne sürüldü.