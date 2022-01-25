Dünya bu skandalı konuşuyor! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü

Dünyaca ünlü futbolcu Neymar'ın annesi Nadine, sevgilisinden şiddet gördüğü gerekçesiyle yaşadığı evi terk etti. Kendisinden 28 yaş küçük eski futbolcu ve model sevgilisi Tiago Ramos'la ilişkileri başladığından bu yana birçok skandala imza atan çiftin arasında yaşanan son kavgayla ipler tamamen koptu.

ŞİDDETLİ KAVGA YAŞADILAR

Brezilya basınında çıkan haberlere göre, Neymar'ın annesi Nadine ile sevgilisi Tiago Ramos, Sao Paulo eyaletinde kiraladıkları evde şiddetli bir kavga yaşadı. İçki şişelerinin havalarda uçtuğu ve çığlık seslerinin tüm mahalleyi inlettiği kavganın ardından Nadine'nin ağlama seslerinin duyulduğu öne sürüldü.

NEYMAR'IN ANNESİ FIRSATTAN YARARLANIP EVDEN KAÇTI

Kavganın ardından Tiago Ramos'un evden ayrılmasını fırsat bilen Nadine Gonçalves evden kaçarak Santos'a gitmek için yola çıktı. 2020 yılında da buna benzer bir kavga yaşayan çift hem karakolluk hem de hastanelik olmuştu. Tartışma sırasında sinirlenerek camı yumruklayan Tiago Ramos'un koluna koluna 12 dikiş atılmıştı.

"ORADA OLSAYDIM ÖNÜ ÖLDÜREBİLİRDİM"

Yaşananlar sonrasında Neymar'ın arkadaşlarıyla paylaştığı ses kaydında "Orada olsaydım onu öldürebilirdim" dediği ifade edildi.

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