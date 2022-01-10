Dünya 1 numarası Djokovic'e iyi haber! Mahkeme vize iptali kararını bozdu

Novak Djokovic, aşı olup olmadığını bildirmesi gerektiği için Avustralya'ya alınmamıştı. Muafiyeti olduğunu iddia eden 34 yaşındaki sporcu, son olarak 16 Aralık'ta koronavirüse yakalandığını gösteren belgeyi mahkemeye sunmuştu.

SERBEST BIRAKILDI

Gözaltındaki Djokovic'in durumunu görüşen mahkeme, Avustralya vizesinin iptaline yaptığı itirazı olumlu buldu. Mahkeme, dünyanın 1 numaralı tenisçisinin serbest bırakılmasına karar verdi.

OTELDE TUTULUYORDU

Novak Djokovic'in sınır dışı edilme kararının mantıklı gerekçelere dayanmadığına hükmeden mahkeme, vize iptali sonrasında yerleştirildiği ve sığınmacılarla birlikte gözetim altında tutulduğu otelden serbest bırakılmasına karar verdi.

AVUSTRALYA AÇIK'TA OLACAK MI?

Söz konusu kararının ardından Novak Djokovic'in Avustralya Açık'ta mücadele etmesinin önünün açıldığı ileri sürüldü. 34 yaşındaki sporcunun, kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor.

YETKİ HALA ONLARDA!

Avustralya İçişleri Bakanı Karen Andrews ile Göçmenlik Bakanı Alex Hawke'nin, Djokovic'i Avustralya'dan sınır dışı edebilecek kişisel yetkiye hala sahip olduğu bildirildi.

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