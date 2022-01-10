Dünya 1 numarası Djokovic'e iyi haber! Mahkeme vize iptali kararını bozdu
Dünyanın 1 numaralı tenisçisi Novak Djokovic'in, Avustralya'dan sınır dışı edilmesi olayında yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, 34 yaşındaki tenisçinin vizesinin iptal edilmesi kararını bozdu ve serbest bırakılmasına karar verdi.
Novak Djokovic, aşı olup olmadığını bildirmesi gerektiği için Avustralya'ya alınmamıştı. Muafiyeti olduğunu iddia eden 34 yaşındaki sporcu, son olarak 16 Aralık'ta koronavirüse yakalandığını gösteren belgeyi mahkemeye sunmuştu.
Gözaltındaki Djokovic'in durumunu görüşen mahkeme, Avustralya vizesinin iptaline yaptığı itirazı olumlu buldu. Mahkeme, dünyanın 1 numaralı tenisçisinin serbest bırakılmasına karar verdi.
Novak Djokovic'in sınır dışı edilme kararının mantıklı gerekçelere dayanmadığına hükmeden mahkeme, vize iptali sonrasında yerleştirildiği ve sığınmacılarla birlikte gözetim altında tutulduğu otelden serbest bırakılmasına karar verdi.
Söz konusu kararının ardından Novak Djokovic'in Avustralya Açık'ta mücadele etmesinin önünün açıldığı ileri sürüldü. 34 yaşındaki sporcunun, kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor.
Avustralya İçişleri Bakanı Karen Andrews ile Göçmenlik Bakanı Alex Hawke'nin, Djokovic'i Avustralya'dan sınır dışı edebilecek kişisel yetkiye hala sahip olduğu bildirildi.
??Kaç doz #aşı oldunuz?— Haberler (@Haberler) January 8, 2022
Sizce, #koronavirüs vaka sayıları nasıl düşer?— Haberler (@Haberler) January 7, 2022
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