Dükkanına biri taş attı zannetti, gerçeği görünce çok şaşırdı
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Dükkanına biri taş attı zannetti, gerçeği görünce çok şaşırdı

Dükkanına biri taş attı zannetti, gerçeği görünce çok şaşırdı Yaralı baykuş tedavi altına alındı Amasya'da yaralı baykuş pet shopa sığındı.

03.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:14

Dükkanına biri taş attı zannetti, gerçeği görünce çok şaşırdı

Yaralı baykuş tedavi altına alındı

AMASYA - Amasya'da yaralı baykuş pet shopa sığındı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan Sefa Uysal, akşam saatlerinde dükkanını kapatmak üzereyken cama bir cismin çarptığını fark etti. Dışarı çıktığında yaralı baykuşu yerde buldu. Yaklaşık bir buçuk senedir Suluova'da pet shop dükkanı işleten ve akşam saatlerinde dükkanını kapatmak üzereyken camına hızlıca bir cismin çarptığını belirten Sefa Uysal, "Dükkanımı kapatmama bir saat kala cama bir şey çarptı. Biri taş attı zannettim. Dışarı çıktığımda baykuşu kapıda buldum. Kanatlarında yaralar vardı. Muhtemelen cama çaptığında yara aldı veya dışarıda bir hayvan saldırısına uğradı. İçeri alıp kanını temizledikten sonra kontrol ettim kırık çıkık yoktu. Etçil bir hayvan olduğu için tavuk eti ile karnını doyurmaya çalıştım. Durumu şu an biraz daha iyi. Orman Bakanlığını aradım. Gelip alacaklarını söylediler. Onlar gelene kadar misafir edeceğiz" dedi.

Baykuşun sağlık durumunun iyi olduğu, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince doğal yaşamına bırakıldığı öğrenildi.

Dükkanına biri taş attı zannetti, gerçeği görünce çok şaşırdı

Kaynak: İHA

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