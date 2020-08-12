HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Düğünler için tek kişilik ambalajlı yemek

Bursa'da hazır yemek/catering sektörünün güçlü firması Yankı Yemek, vatandaşlara toplu yemek ikramı yapılan düğün, nişan, sünnet, kına gecesi ve benzeri toplu organizasyonlar için tek kişilik ambalajlarda yemek üretmeye başladı.

Düğünler için tek kişilik ambalajlı yemek
12.08.2020 17:21 | Son Güncelleme: 12.08.2020 17:24

Bursa'da hazır yemek/catering sektörünün güçlü firması Yankı Yemek, vatandaşlara toplu yemek ikramı yapılan düğün, nişan, sünnet, kına gecesi ve benzeri toplu organizasyonlar için tek kişilik ambalajlarda yemek üretmeye başladı. Bursa İl Hıfzıssıhha Kurul'unun yayınladığı 111 nolu kararında yer alan, "İlimizde gerçekleştirilecek, vatandaşlarımızın toplu olarak bulunacağı öngörülen faaliyetlerde yapılacak yemek ve ikramların kapalı ambalaj içerisinde olması gerekir" şeklindeki kararına uygun olarak hazırlanan tek kişilik ambalajlardaki yemekler, organizasyon dsahiplerinden gelen talebe göre hazırlanıyor.

Yankı Yemek Pazarlama Müdürü Seda Çibuk, koronavirüs (Covid-19) salgını sonrasında yeniden şekillenen sosyal yaşamda ortaya çıkan yeni ihtiyaçların karşılanmasını sağlayacak uygulamaları ile sektöre öncülük ettiklerini belirtti. Seda Çibuk, sosyal temas ve mesafe kuralının ön plana çıkmasıyla birlikte tek kişilik yemek menülerini tek kullanımlık kaplarda müşterilerine ulaştırdıklarını belirterek, "Bursa İl Hıfzı Sıhha Kurulu'nun aldığı 111 nolu karar doğrultusunda, tek kullanımlık menüleri kına, düğün, nikah ve benzeri organizasyonlara da ulaştırmaya başladık" dedi.

Yeni normale hızla uyum sağladık

Seda Çibuk, Mafrt ayında ortaya çıkan salgın ile kısıtlanan nikah ve düğünlerin 1 Haziran'dan itibaren 'Yeni Normalleşme Süreci' için belirlenen kurallara uyulması şartıyla yeniden başladığını hatırlattı. Kına düğün, nikah türü etkinliklerde konuklara yemek ikram etmek isteyen organizasyon sahiplerinin, salgın kurallarına uygun yemek arayışına girdiğini kaydeden Seda Çibuk, "Özellikle dün yayınlanan Bursa İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı sonrasında, Yankı Yemek olarak ortaya çıkan talebi karşılamaya yönelik hizmet başlattık" ifadelerini kullandı. Salgından önce yaptıkları yatırım ile tek kullanımlık ambalajlarda, hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun olarak hazırlanmış menüleri müşterilerine sunmaya başladıklarını da kaydeden Seda Çibuk, "Salgının başladığı ilk andan itibaren işletmemizde ilave hijyen ve sanitasyon tedbirlerini aldık. Salgın süreci ve sonrasındaki yeni sürece hızla uyum sağlayarak müşterilerimizin taleplerini anında karşılamaya başladık. Talep eden müşterilerimiz için tek kullanımlık ambalajlarda menüler hazırladık. 1 Haziran'dan sonra kısıtlaması belirli kurallarla kaldırılan düğün ve nikah organizasyonları için de talep gelmeye başlamıştı. Bursa İl Hıfzısıhha Kurulu'nun aldığı yeni karar sonrasında düğün sahipleri kapalı kapta yemek arayış içine girdiler. Bizde güçlü organizasyon yapımız ile gelen taleplere cevap vermeye başladık" dedi.

Seda Çibuk, Yankı Yemek olarak "Yemediğimizi yedirmiyoruz" sloganı ile hareket ederek birbirinden lezzetli menüler hazırladıklarını belirterek, "Kına, nişan ve düğünler için müşterilerimizden gelen taleplere göre menü hazırlıyoruz. 50 kişiden az olmamak üzere, istenildiği kadar tek kişilik yemek menüsü taleplerini karşılayabiliyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi 3. Sayfa
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada 3. Sayfa
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor Politika
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor
Serinlemek için girdikleri denizden cansız bedenleri çıktı! Üç kardeşten ikisi boğuldu 3. Sayfa
Serinlemek için girdikleri denizden cansız bedenleri çıktı! Üç kardeşten ikisi boğuldu
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, kulübün satışına onay verdi: Teklifleri kesinlikle değerlendireceğim Spor
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, kulübün satışına onay verdi: Teklifleri kesinlikle değerlendireceğim
Fenerbahçe, Las Palmas forması giyen Mauricio Lemos ile prensipte anlaştı Spor
Fenerbahçe, Las Palmas forması giyen Mauricio Lemos ile prensipte anlaştı
Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplantısı başladı
Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplantısı başladı
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar
Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! 'CHP Genel Başkanı kim olmalı?' sorusunda İnce sürprizi
Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! "CHP Genel Başkanı kim olmalı?" sorusunda İnce sürprizi
Erdoğan'ın 'IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi' sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu
Erdoğan'ın "IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi" sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu
Akraba olan iki sürücü, köprüde trafik kazasına karıştı: 2 yaralı
Akraba olan iki sürücü, köprüde trafik kazasına karıştı: 2 yaralı
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 22 liralık değişim
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 22 liralık değişim
Türkiye'den Yunanistan'a diyalog çağrısı: İyi komşuluktan yanayız
Türkiye'den Yunanistan'a diyalog çağrısı: İyi komşuluktan yanayız
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
beIN SPORTS, cinsiyetçi söylemleri nedeniyle Melih Şendil'le yollarını ayırdı
beIN SPORTS, cinsiyetçi söylemleri nedeniyle Melih Şendil'le yollarını ayırdı
Son Dakika: Kültür Bakanlığı'ndan Galata Kulesi'ndeki tartışmalı restorasyon çalışmalarıyla ilgili açıklama: Uygulamalar bizi de rahatsız etti
Son Dakika: Kültür Bakanlığı'ndan Galata Kulesi'ndeki tartışmalı restorasyon çalışmalarıyla ilgili açıklama: Uygulamalar bizi de rahatsız etti
Galata Kulesi'nde restorasyon skandalı! Tarihin kalbine hiltilerle daldılar
Galata Kulesi'nde restorasyon skandalı! Tarihin kalbine hiltilerle daldılar
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı
Aralarında husumet bulunan akraba aileler arasında kavga çıkınca kahvehane savaş meydanına döndü
Aralarında husumet bulunan akraba aileler arasında kavga çıkınca kahvehane savaş meydanına döndü
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Barcelonalı bir futbolcu koronavirüse yakalandı
Barcelonalı bir futbolcu koronavirüse yakalandı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Çorum'daki yangında hayatını kaybeden iki çocuğun cansız bedenleri birbirlerine sarılı halde bulundu
Çorum'daki yangında hayatını kaybeden iki çocuğun cansız bedenleri birbirlerine sarılı halde bulundu
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı
İngiltere'de T-Rex'in kuzeni yeni bir dinozor türü keşfedildi
İngiltere'de T-Rex'in kuzeni yeni bir dinozor türü keşfedildi
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Muharrem İnce Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Abdurrahman Dilipak
Magazin Beren Saat Şeyma Subaşı Yeşim Salkım Ufuk Bayraktar
Spor Arda Turan Burak Yılmaz Gökhan Gönül Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Pkk Rusya Çocuk Ağustos
Şu an buradasınız: Düğünler için tek kişilik ambalajlı yemek - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.8.2020 17:25:36. #1.14#
title