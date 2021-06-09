Düğünde yemek 15 Haziran'da başlıyor
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Düğünde yemek 15 Haziran'da başlıyor

Düğünde yemek 15 Haziran'da başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya'da yemekli düğünlerin 15 Haziran'da başlayacağı bildirildi.

Kütahya'da yemekli düğünlerin 15 Haziran'da başlayacağı bildirildi.

Esnaf Derneği Başkanı Ali İhsan Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Ali Çelik'i makamında ziyaret ederek, bilgi alış verişinde bulundu.

Ziyaret sonrası konuşan Özdemir, "Özellikle pandemi kurallarına uygun olarak genelge doğrultusunda valilik olarak her türlü destek verilmiştir. Bu süreçte hiç bir mağduriyet yaşanmadan geleneklerimize uygun olarak genelge doğrusunda 15 Haziran'dan sonra yemekli düğünlere müsaade edilecektir. Düğün salonu ruhsatı olmadığı halde düğün nişan kına organizasyonu yapan işletmelere yasal işlem yapılacak. Sektör temsilcileri olarak, duyarlılığından dolayı valimize teşekkür ederiz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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