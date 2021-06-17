Düğün salonlarında yemek dönemi yeniden başladı, çiftler sevinle karşıladı
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Düğün salonlarında yemek dönemi yeniden başladı, çiftler sevinle karşıladı

Düğün salonlarında yemek dönemi yeniden başladı, çiftler sevinle karşıladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Nikah törenleri ile düğünlerin 1 Haziran tarihinde başlamasının ardından, kademeli normalleşme süreciyle beraber 15 Haziran itibarıyla kapalı alanlarda azami davetli sayısı kaldırıldı.

Nikah törenleri ile düğünlerin 1 Haziran tarihinde başlamasının ardından, kademeli normalleşme süreciyle beraber 15 Haziran itibarıyla kapalı alanlarda azami davetli sayısı kaldırıldı. Düğünlerde yiyecek-içecek ikramına da yeniden başlandı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan Cihat ve Kübra Nur çifti yaklaşık 1,5 yıldır bu anı beklediklerini kaydetti. Genç çift, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları bizleri çok mutlu etti. Bizler çok sevinçliyiz, Allah diğer çiftlerimize de böyle mutlu düğünler yapmayı nasip eylesin. Davetiyemizde de misafirlerimize maske mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunmuştuk, vatandaşlarımızdan ricamız lütfen kurallara uyalım evlenecek çiftlerimizin mutluluğuna engel olmayalım" dediler.

2016 yılından beridir Suluova'da düğün salonu işletmeciliği yapan Doğan Bulut, "Korona virüs ilk düğün salonlarını etkiledi ve tedbirler dolayısı ile ilk kapatılan mekanlar bizler olduk ve Cumhurbaşkanımızın açıklamaları ile malzeme aldığımız arkadaşlarımız, garsonlar, aşçı personelimiz tamamı işimizin başına döneceğimiz için çok mutlu olduk. Bizlerle birlikte çitlerimizde çok mutlu oldular. O gün telefonlarımız hiç susmadı. Vatandaşlarımızdan ricamız Türkiye'de binlerce salonlarımız ve bu salonlarımızdan ekmek yiyen evine ekmek götüren kardeşlerimiz var, lütfen kurallara uyalım" ifadelerini kullandı.

"Aşı sırası gelenler mutlaka aşı olsun, çiftlerin mutluluğuna gölge düşmesin"

Çiftin nikah akdini gerçekleştiren Suluova Belediye Başkanı fatih Üçok ise "Suluovamızın ilk yemekli düğününe bizzat katıldım, çiftlerimizin heyecanına ortak olmak istedim. Düğünlerimiz bu şekilde devam etsin diye dua ve temennide bulunuyorum. Vatandaşlarımızdan ricam aşı sırası gelenler mutlaka aşı olsun, çiftlerin mutluluğuna gölge düşmesin, tedbirlerimize sıkı sıkıya sarılarak bu günleri birlikte aşacağız" diye konuştu. - AMASYA

Düğün salonlarında yemek dönemi yeniden başladı, çiftler sevinle karşıladı
Düğün salonlarında yemek dönemi yeniden başladı, çiftler sevinle karşıladı
Düğün salonlarında yemek dönemi yeniden başladı, çiftler sevinle karşıladı
Düğün salonlarında yemek dönemi yeniden başladı, çiftler sevinle karşıladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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