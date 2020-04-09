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Şili, Spor

Dugout'a Hoşgeldin Colo-Colo!

Şili Premier Ligi'nin en büyük takımlarından Colo-Colo artık Dugout'ta! Uzun bir geleneksel geçmişe sahip olan Colo-Colo, 16 şampiyonluk ile Şili'nin en fazla şampiyon olan takımı ve 1991 yılında aldığı Copa Libertadores ile Şili'nin bu kupayı kazanan tek takımıdır.

09.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:32

Şili Premier Ligi'nin en büyük takımlarından Colo-Colo artık Dugout'ta! Uzun bir geleneksel geçmişe sahip olan Colo-Colo, 16 şampiyonluk ile Şili'nin en fazla şampiyon olan takımı ve 1991 yılında aldığı Copa Libertadores ile Şili'nin bu kupayı kazanan tek takımıdır.

Dugout'a Hoşgeldin Colo-Colo!
Kaynak: Dugout

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