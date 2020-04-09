Dugout'a Hoşgeldin Colo-Colo!
Şili Premier Ligi'nin en büyük takımlarından Colo-Colo artık Dugout'ta! Uzun bir geleneksel geçmişe sahip olan Colo-Colo, 16 şampiyonluk ile Şili'nin en fazla şampiyon olan takımı ve 1991 yılında aldığı Copa Libertadores ile Şili'nin bu kupayı kazanan tek takımıdır.
09.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:32
Şili Premier Ligi'nin en büyük takımlarından Colo-Colo artık Dugout'ta! Uzun bir geleneksel geçmişe sahip olan Colo-Colo, 16 şampiyonluk ile Şili'nin en fazla şampiyon olan takımı ve 1991 yılında aldığı Copa Libertadores ile Şili'nin bu kupayı kazanan tek takımıdır.
Kaynak: Dugout