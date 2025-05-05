Süper Lig'de sezonun bitimine 4 hafta kala 8 puan farkla lider olan Galatasaray, sezonu şampiyon tamamlaması halinde yapılacak kutlamaların programını da oluşturmaya başladı. Bu doğrultuda Sarı-kırmızılıların şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim, ünlü rapçi Lvbel C5 oldu. Dua Lipa Galatasaray Şampiyonluk kutlamalarına gelecek mi?

DUA LİPA GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINA GELECEK Mİ?

Populicc'te yer alan habere göre; Galatasaray'da şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın Kemerburgaz'daki tesislerini ziyaret eden ünlü rapçi Lvbel C5'in, şampiyonluk kutlamalarında sahne alacağı belirtildi. 24 yaşındaki ünlü rapçi, son dönemde "Havhavhav" adlı parçası ile gündem olmuş, müzik listelerinde zirvede yer almıştı.

Galatasaray Şampiyonluk kutlamalarına Dua Lipa'nın gelip gelmeyeceği konusunda henüz resmi açıklama yapılmadı.