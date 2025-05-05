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Dua Lipa Galatasaray Şampiyonluk kutlamalarına gelecek mi?

Dua Lipa Galatasaray Şampiyonluk kutlamalarına gelecek mi?
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Trendyol Süper Lig 34. hafta maçında derbide Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a mağlup olmasının ardından lider Galatasaray, haftayı en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde tamamladı. Şampiyonluğun en favorisi olan ve kalan 4 maçta 4 puan kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları için hazırlıklar başlamış durumda. Peki, Dua Lipa Galatasaray Şampiyonluk kutlamalarına gelecek mi?

Süper Lig'de sezonun bitimine 4 hafta kala 8 puan farkla lider olan Galatasaray, sezonu şampiyon tamamlaması halinde yapılacak kutlamaların programını da oluşturmaya başladı. Bu doğrultuda Sarı-kırmızılıların şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim, ünlü rapçi Lvbel C5 oldu. Dua Lipa Galatasaray Şampiyonluk kutlamalarına gelecek mi?

DUA LİPA GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINA GELECEK Mİ?

Populicc'te yer alan habere göre; Galatasaray'da şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın Kemerburgaz'daki tesislerini ziyaret eden ünlü rapçi Lvbel C5'in, şampiyonluk kutlamalarında sahne alacağı belirtildi. 24 yaşındaki ünlü rapçi, son dönemde "Havhavhav" adlı parçası ile gündem olmuş, müzik listelerinde zirvede yer almıştı.

Galatasaray Şampiyonluk kutlamalarına Dua Lipa'nın gelip gelmeyeceği konusunda henüz resmi açıklama yapılmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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