DÜ "2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yüreğimiz sizinle"
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DÜ "2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yüreğimiz sizinle"

DÜ '2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yüreğimiz sizinle'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Düzce Üniversitesi (DÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Milli Sporcu Nuray Levent ve aynı bölümden mezun Buse Naz Çakıroğlu 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil edecek.

Düzce Üniversitesi (DÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Milli Sporcu Nuray Levent ve aynı bölümden mezun Buse Naz Çakıroğlu 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil edecek.

Uluslararası Halter Federasyonunun Olimpik Sıralama Listesine göre, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılıma hakkı kazanan 64 kilo halterci Nuray Levent ve Düzce Üniversitesi'nden mezun, Fenerbahçe Spor Kulübü Sporcusu Milli Boksör Buse Naz Çakıroğlu, Paris'te düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nda büyük bir mücadele örneği sergileyerek, olimpiyat oyunlarına katılma başarısı gösterdi.

Başarılı çalışmalarından dolayı milli sporcuları tebrik eden Düzce Üniversitesi, yaptığı açıklamada; "Düzce Üniversitesi olarak; bizi gururlandıran öğrencimiz Nuray Levent ve Buse Naz Çakıroğlu başta olmak üzere; güreşten atletizme, yüzmeden yelken alanına, güreşten karateye kadar, diğer tüm branşlarda ülkemizi temsil edecek milli sporcularımızı, antrenörlerini tebrik eder, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - DÜZCE

DÜ '2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yüreğimiz sizinle'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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