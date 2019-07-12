DTSO Başkanı Şahin, ikinci 500'de yer alan firmaları tebrik etti

İstanbul Sanayi Odası'nın geleneksel olarak açıkladığı Türkiye'nin en büyük ikinci 500 firması bu yılki listesine Düzce'de üretimi bulunan 10 firma girdi.

Türkiye'nin en büyük ikinci 500 firması arısında Düzce'de yerini aldı. İkinci büyük 500 firma arasında Düzce'den Realkom Tekstil 60., Erciyas Çelik Boru 150., Ör-ma Tekstil 334., ASD Laminat 371., Superlit Boru 377, Divapan Entegre Ağaç 388 ve TB Sewtech Turkey Otomotiv 441. Sırada yer oldu.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, "İstanbul Sanayi Odası'nın yapmış olduğu araştırmada Türkiye'nin en büyük ikinci 500 kuruluşu arasında yer alan firmalarımızı kutlar, ülkemizin 2023 vizyonu hedeflerine olan katkılarından dolayı teşekkür ederiz" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA