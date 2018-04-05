Dto Başkanı Erdoğan Güven Tazeledi

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, meclis üyelerinin oyuyla tekrar başkanlığa seçildi.

DTO'da 2 Nisan'da gerçekleştirilen meslek komitesi seçimlerinin ardından bugün organ seçimleri yapıldı.

Meclis üyeleri, oda binasında kurulan üç sandıkta, DTO Yönetim Kurulu ve Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) delegeleri ile disiplin kurulu üyeleri için oy kullandı.

Necdet Özer'in FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanmasının 2016 Eylül ayında DTO Yönetim Kurulunca başkanlığa getirilen Erdoğan, 76 meclis üyesinin tamamının oyunu alarak güven tazeledi.

Erdoğan, seçimin sonuçlanmasının ardından yaptığı açıklamada, üyelerin yeniden kendisini görevlendirdiğini ifade ederek, sonuçların Denizli ve Türkiye adına hayırlı olmasını diledi.

Denizli ve ülke menfaatlerini ön planda tutarak kaldıkları yerden çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Ekibimizle yaptığımız çalışmalar takdir gördü ve yeniden seçildik. Seçimlerin kaybedeni yok, sonuç olarak Denizli'miz kazandı. Meclis üyelerimizin seçime yüzde 100 katılım sağlaması ve oylarıyla yüzde 100 güvendiklerini tescil etmeleri bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı oldu. Hayırlı olsun."

Uğur Erdoğan'ın başkanlığındaki DTO'nun yeni yönetim kurulunda, Melek Sözkesen, Nilgün Ök, Ferruh Dalkılınç, Hasan Aracı, Hasan Kocabay, Hikmet Alpaslan, İbrahim Şenel, Kemal Tuncer, Musa İmançlı ve Ramazan Çelikkol yer aldı.