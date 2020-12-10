DTO Başkanı Erdoğan'dan finans desteği arayanlara müjde

İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı kapsamında kredi paketi hazırladı. Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, "Finans ihtiyacı duyan sektörlerimizin finansmana erişiminde en önemli destekçilerinden biri durumundaki KGF, bankalar aracılığıyla KOBİ'lerimize bir fırsat daha tanıdı; isteyenlere 1 yılı ödemesiz 36 aydan 60 aya kadar vade ile, 1 milyon 125 bin liraya kadar kredi kullandıracak. İhtiyaç duyan firmalarımız, bu imkanı değerlendirmeli" dedi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, şartları uyan DTO üyelerini Kredi Garanti Fonu'nu (KGF) kullanmaya davet etti. Rekabet Edebilirliği Programı kapsamında KGF ile protokol imzalayan bankalar tarafından KOBİ'lere yaklaşık 7,5 milyar TL'lik kredi kullandırması bekleniyor. DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, KOBİ'lerin yüzde 80 KGF kefaletiyle kullanacakları yeni kredinin faizinin piyasa şartlarına bağlı olarak bankalar tarafından belirleneceğini söyledi. Başkan Erdoğan, "İşletmelerin nakit akışının, üretiminin ve istihdamının sürdürülebilirliği açısından, finansmana erişimin son derece önemli olduğunun farkındayız. Bu projenin ana amacı da, KOBİ'lerimizin üretim, istihdam ve ticari rekabeti sürdürebilmeleri ile finansal güçlerini artırmak. Başvurular, kabul edilmeye başlandı. 1 Nisan 2022'ye kadar da devam edecek" dedi.

Öte yandan, Avrupa Yatırım Fonu kaynaklarından faydalanılan projede, azami kefalet tutarı 900 bin TL, azami kefalet oranı ise yüzde 80 ve yararlanıcılarda Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş, KOBİ tanımına sahip gerçek ve tüzel kişi işletmelerden biri olması şartı aranıyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı