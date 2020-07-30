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DTO 234 milyon 310 bin TL destek sağladı

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, oda kaynaklarını üyelerinin hizmetine sunarak,234 Milyon 310 Bin Liralık kredi desteği sağladıklarını açıkladı.

DTO 234 milyon 310 bin TL destek sağladı
30.07.2020 16:38 | Son Güncelleme: 30.07.2020 16:43

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, oda kaynaklarını üyelerinin hizmetine sunarak,234 Milyon 310 Bin Liralık kredi desteği sağladıklarını açıkladı.

DTO Meclisi'nin aylık olağan toplantısı, internet ortamında gerçekleştirildi. Meclis Başkan Vekili Ferudun Fikri Akyol'un oturumu açmasının ardından DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, son bir ayda yaşanan gelişmeler ve çalışmalarıyla ilgili değerlendirmesini, Meclis Üyeleri ile paylaştı. Kredi desteği ile ihracatın artığını belirten Başkan Erdoğan, "Bu desteklerle, sektörlerimiz canlandı; ihracatımız arttı. Ayrıca, yılın ilk 6 ayındaki karşılıksız çek ile protestolu senetlerdeki azalma dikkat çekti. Karşılıksız çek adedi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67 düştü. İlk 5 aydaki protestolu senet adedi de, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 azaldı." dedi

Denizli ihracatı, geçen yılın haziranına göre yüzde 20 arttı

DTO Başkanı Erdoğan, bu arada, yılın ilk yarısında, Denizli'den 1 milyar 320 Milyon 334 Bin Dolar'lık ihracat yapıldığını hatırlattı. Denizli'nin Avrupa Birliği ülkelerine ihracatının haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 arttığını ve ilk 6 aydaki ihracatının yüzde 63'ünün de Avrupa Birliği ülkelerine olduğunu açıkladı. Başkan Erdoğan, "2019'un haziran ayında 206 Milyon 783 Bin Dolar olan aylık ihracatımız, bu yılın haziran ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20 artarak, 246 Milyon 999 Bin Dolar oldu. Avrupa Birliği üyesi ülkelere ihracatımız, Haziran'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17 arttı. İlk 6 aydaki ihracatımızın yüzde 63'ü, Avrupa Birliği ülkelerine." dedi.

1 ayda yüzde 250'lik artış dikkat çekti

Başkan Erdoğan son olarak, haziran ayında, 174 firmanın daha Denizli Ticaret Odası'na üye olduğunu, üye kayıtlarında bir önceki aya göre yüzde 250 artış yaşandığını söyledi. DTO'ya kayıtlı yabancı sermayeli firma sayısının ise, 183'e yükseldiğini kaydetti. Erdoğan, "Haziran sonu itibarıyla, odamızda 18 bin 233 firma kayıtlıdır. Haziran'ın sonu itibarıyla, odamıza kayıtlı yabancı sermayeli firma sayısı ise, 183'e ulaştı. Bu şirketlerin toplam sermayesi, 299 Milyon 989 Bin TL'dir. Bunun yüzde 83,68'ine denk gelen 251 Milyon 38 Bin TL'si, yabancı sermayedir. Bunlar arasında 34 firmayla İran, 31 firma ile de Almanya, ilk iki sırada." diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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