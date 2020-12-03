DSP'den asgari ücrete ilaveten 1500 lira ek ödeme talebi
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DSP'den asgari ücrete ilaveten 1500 lira ek ödeme talebi

03.12.2020 17:25 | Son Güncelleme: 03.12.2020 17:32
DSP'den asgari ücrete ilaveten 1500 lira ek ödeme talebi

Demokratik Sol Parti (DSP) Başkanlık Kurulu, asgari ücretle geçinen dar gelirli vatandaşlara bir defaya mahsus beslenme katkı bedeli olarak 1500 lira ek ödeme yapılması talebinde bulundu.

Demokratik Sol Parti (DSP) Başkanlık Kurulu, asgari ücretle geçinen dar gelirli vatandaşlara bir defaya mahsus beslenme katkı bedeli olarak 1500 lira ek ödeme yapılması talebinde bulundu.

DSP'den yapılan yazılı açıklamada, Başkanlık Kurulu toplantısının Genel Başkan Önder Aksakal başkanlığında çevrim içi olarak gerçekleştirildiği bildirildi.

Türkiye ve dünya gündemine ilişkin konuların masaya yatırıldığı toplantıda, partinin 2021 yılı taslak bütçesinin de görüşüldüğü belirtildi.

2020 yıl sonu enflasyonunun en az yüzde 11,88 olacağının öngörüldüğü, konunun gereksiz tartışmalarla dejenere edilmeden çözüme kavuşturulması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, asgari ücretin 2021 yılı için 3 bin 533 lira olarak belirlenmesi gerektiği ve bu ücretle geçinen dar gelirli vatandaşlara devlet tarafından bir defaya mahsus beslenme katkı bedeli olarak 1500 lira ek ödeme yapılmasının hakkaniyete uygun olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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