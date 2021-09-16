DSİ Genel Müdür Kaya: 'Diyarbakır Silvan Kıbrıs Barajı'nın sözleşmesini imzaladık' - Haberler Ekonomi
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DSİ Genel Müdür Kaya: "Diyarbakır Silvan Kıbrıs Barajı'nın sözleşmesini imzaladık"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
DSİ Genel Müdür Kaya:

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, düzenlenen toplantı ile Diyarbakır Silvan Kıbrıs Barajı için yapım sözleşmesinin imzalandığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, düzenlenen toplantı ile Diyarbakır Silvan Kıbrıs Barajı için yapım sözleşmesinin imzalandığını duyurdu.

DSİ Genel Müdürlüğü Toplantı salonunda düzenlenen toplantıda Diyarbakır Silvan Kıbrıs Barajının yapım sözleşmesi imzalandı. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız başkanlığında düzenlenen imza toplantısına, Genel Müdür Yardımcısı Dinçer Aydoğan, Barajlar ve HES Dairesi Başkan Yusuf Kama, DSİ 10. Bölge Müdürü Mahir Arslan, EGESAN Yönetim Kurulu Başkanı Caner Atik ve ilgililer katıldı.

İmza toplantısında açıklama yapan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Diyarbakır ve Silvan ilçesi için çok büyük önem sahip Kıbrıs Barajının bölge insanımıza hayırlı olmasını diyorum. Hasretle beklenen barajımız bütün bileşenleri ile tamamlandığında inşallah bölgedeki 31 bin 240 dekar alan tarım alanını daha su ile buluşturmuş olacağız. İşin bölgemize ve yüklenici firmamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Diyarbakır Silvan Kıbrıs Barajı, Türkiye'nin doğusunda Dicle Havzası, Diyarbakır Silvan merkezinin 15 kilometre güneybatısında, Dicle Nehrinin küçük bir kolu olan Başköy Çayının kollarında Beypınar çayı ile Aveneköy çayının birleşiminde yer alıyor. - ANKARA

DSİ Genel Müdür Kaya: Diyarbakır Silvan Kıbrıs Barajı'nın sözleşmesini imzaladık

DSİ Genel Müdür Kaya: Diyarbakır Silvan Kıbrıs Barajı'nın sözleşmesini imzaladık

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: DSİ Genel Müdür Kaya: 'Diyarbakır Silvan Kıbrıs Barajı'nın sözleşmesini imzaladık' - Haberler Ekonomi
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