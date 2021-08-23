DSİ 2 bin 5 sürekli işçi alacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DSİ 2 bin 5 sürekli işçi alacak

DSİ 2 bin 5 sürekli işçi alacak
Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya - Haberler | Ekonomi

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2 bin 5 kadroya sürekli işçi alınacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2 bin 5 kadroya sürekli işçi alınacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, başvurular, Türkiye İş Kurumu il müdürlükleri veya "www.iskur.gov.tr" aracılığıyla yapılacak.

Alınacak personel, ağır vasıta hizmetleri için şoför, ambar işçisi, usta, akaryakıtçı, sondaj işçisi, kompresör operatörü, vinç operatörü, laborant, topoğraf, hidrolog, aşçı, teknisyen ve bekçi gibi kadrolarda görev yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

Yargıtay'dan emsal karar! İş yerinin sırlarını kopyalayan çalışanlara ceza uygulanabilecek
Yargıtay'dan emsal karar! İş yerinin sırlarını kopyalayan çalışanlara ceza uygulanabilecek
Varını yoğunu sattı, tek ümit bağladığı işten şimdi milyarlar kazanıyor
Varını yoğunu sattı, tek ümit bağladığı işten şimdi milyarlar kazanıyor
Devlet desteğiyle kendi işinin patronu oldu, 20 kişiye istihdam sağladı
Devlet desteğiyle kendi işinin patronu oldu, 20 kişiye istihdam sağladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Vladimir Putin Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Ebru Şallı İrem Derici Merve Boluğur
Spor Muslera Ali Koç Erol Bulut Lionel Messi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
DSİ 2 bin 5 sürekli işçi alacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 08:26:25. #1.15#

title