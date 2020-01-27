Drogba Bolton'ı Uzaktan Avlıyor

27.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:19

Chelsea 2010-11 sezonunda Premier Lig'de Bolton'a konuk oldu. Maçın ilk yarısında kulüp efsanesi Didier Drogba uzaktan bu nefis şutla kaleci Jaaskalainen'i avladı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Chelsea, Malouda, Ramires ve Anelka ile üç gol daha buldu ve 4-0'lık net bir galibiyete ulaştı.