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Dr. Zihni Papakçı hayatını kaybetti

Dr. Zihni Papakçı hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

"Ünlü bir judocunun ölümle dansı" gibi birçok eserin sahibi olan eski Eski Judo Milli Takım Antrenörü Dr. Zihni Papakçı, hayatını kaybetti.

BOZCAADA, ÇANAKKALE (İHA) - "Ünlü bir judocunun ölümle dansı" gibi birçok eserin sahibi olan eski Eski Judo Milli Takım Antrenörü Dr. Zihni Papakçı, hayatını kaybetti.

Bozcaada Spor ve Kültür Derneği Başkanı, İtalyan Dante Derneği Başkanı, Türkiye Judo Milli Takım Antrenörü ve birçok esere imzasını atan Dr. Zihni Papakçı bugün saat 07.15'te tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Zihni Papakçı'nın cenazesi Kanlıca Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kanlıca Mezarlığı'na defnedilecek.

Bir dönem tiyatro yönetmenliği de yapan ve Azerbaycan olmak üzere defalarca birçok yerde oynamış, "Anıtın Destanı" adlı oyunu Azerbaycan kanallarında canlı yayınlandı. Papakçı'nın ayrıca şu kitapları bulunmaktadır:

"Aykırı Düşünceler, Ünlü Bir Judocunun Ölümle Dansı, Papakçı Yazıları ve Görüşleri, Çanakkale'ye Can Verenler, Terekemeler (Karapapaklar) Kökeni, Tarihi, Gelenek ve İnançları, Karapapaklar (Terekemeler), Ölümsüz Düşünce Tilbe, Kök."

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) Genel Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, Papakçı'nın vefatıyla ilgili, "Merhum hocamız Dr. Zihni Papakçı'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine, spor camiamıza ve sevenlerine baş sağlığı dileriz" dedi. - İSTANBUL

Dr. Zihni Papakçı hayatını kaybetti

Dr. Zihni Papakçı hayatını kaybetti

Dr. Zihni Papakçı hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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