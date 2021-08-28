Down Sendromlu Futbol Milli takım kampı Kayseri'de

Down Sendromlu Futbol milli takım kampı Kayseri'de gerçekleştirilecek.

Down Sendromlu Futbol milli takım kampı Kayseri'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında Down Sendromlu Futbol Milli Takım kampı Kayseri'de gerçekleştirilecek. 29 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında Kayseri'nin Talas ilçesinde kamp yapacak olan ay yıldızlı milli futbolcular 3 de hazırlık maçı oynayacak.

Futbol milli takım kampında 4 antrenör ile 11 futbolcu yeralacak. Günde çift idman yapacak milliler, 4-11 Ekim 2021 tarihinde İtalya'da gerçekleştirilecek Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırlanacak. Milli takım antrenörlerinden Uğur Arı, "Günde çift idman yapacağız. Erciyes Üniversitesi spor salonunda antrenmanlarımızı yapacağız. 10 günlük kampta 3 de hazırlık maçı oynayacağız. Kayserispor futbol okullarından 3 takım ile de bu süreçte maç oynayacağız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı