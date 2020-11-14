Dövüşçü Paige VanZant'tan, çıplak fotoğraflarını paylaşması için para gönderen hayranlarını üzen haber
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Dövüşçü Paige VanZant'tan, çıplak fotoğraflarını paylaşması için para gönderen hayranlarını üzen haber

14.11.2020 15:17 | Son Güncelleme: 14.11.2020 15:46

Başarılı dövüş kariyerinin yanı sıra eşiyle verdiği çıplak pozlarla da gündem olan Paige VanZant, cinsel içerikli fotoğraf ve videoların paylaşıldığı siteye üye olmasını bekleyen hayranlarını üzdü. Bu tarz bir siteye üye olmayı planlamadığını söyleyen VanZant, hayranlarının gönderdikleri parayı hayır kurumuna bağışladığını belirtti.

Eşiyle verdiği çıplak pozlarla adından sıkça söz ettiren dövüşçü Paige VanZant, hayranlarının çarpıcı talebine olumlu yanıt vermedi.

Sosyal medyada 2.7 milyon takipçisi bulunan ve özellikle karantina döneminde eşiyle sık sık çıplak fotoğraflarını paylaşan VanZant, hayranlarının modellik yapması ve OnlyFans isimli cinsel içerikli fotoğraf ve videoların ücret karşılığı paylaşıldığı siteye üye olması talebini reddetti.

Dövüşçü Paige VanZant'tan, çıplak fotoğraflarını paylaşması için para gönderen hayranlarını üzen haber

"BANA YİNE DE PARA GÖNDEREBİLİRSİNİZ"

Bazı hayranları, henüz OnlyFans hesabı açmamasına karşın VanZant'ın çıplak fotoğraf ve video paylaşması için para gönderirken başarılı dövüşçü konuyla ilgili olarak, "Eşim Austin ve ben hayranlarımızın 200 sorusunu belirledik ve bunlardan yaklaşık 20 tanesi, 'Neden OnlyFans hesabı açmıyorsunuz?' şeklindeydi. Esasında orada hesap açmayacağım ancak sosyal medya paylaşımlarımı beğeniyorsanız yine de bana para gönderebilirsiniz" dedi.

Dövüşçü Paige VanZant'tan, çıplak fotoğraflarını paylaşması için para gönderen hayranlarını üzen haber

"O TARZ HESAPLAR AÇMAYACAĞIM"

Kendisine çıplak fotoğrafları için para yollayan hayranlarını üzen açıklamalar yapan 27 yaşındaki dövüşçü, "5-10 kişi bana para gönderdi ve çıplak fotoğraf alacaklarını düşündüler. Böyle şeyler umarak para yollayan herkesten özür dilerim ancak o tarz hesaplar açmayacağım ve çıplak fotoğraflarımı paylaşmayacağım" ifadelerini kullandı.

Dövüşçü Paige VanZant'tan, çıplak fotoğraflarını paylaşması için para gönderen hayranlarını üzen haber

"5-10 KİŞİDEN GELEN PARAYI HAYIR KURUMUNA BAĞIŞLADIM"

Gönderilen parayı hayır kurumuna bağışladığını belirten VanZant, "Tüm parayı Florida'daki hayır kurumuna bağışladım. Çünkü bu durumu kendimi garip hissettirdi. Kesinlikle OnlyFans'ta olmayacağım ve bu yüzden bana lütfen para göndermeyin. Orada olan kadın-erkek kimseyi yargılamıyorum ancak hayatımın bu döneminde bu tarz durumlar bana göre göre değil" şeklinde konuştu.

Dövüşçü Paige VanZant'tan, çıplak fotoğraflarını paylaşması için para gönderen hayranlarını üzen haber
Haber Yorumları (2)
AFYONLU: ALLAH NEKADAR BÜYÜK ŞİMDİ DAHA İYİ ANLIYORUM.NASIL BÖYLE İNSANLARI TALAN ETMEZ ALLAHIM?AMAAAA ÖBÜR DÜNYADA SİZ GİBİLER KABİR AZAPLARININ MİLYARLARCA KAY FAZLASINI YAŞAYIN İNŞALLAH SONRA CAYIR CAYIR YANIN CAYIR CAYIR
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HATA: DÜNYA ÇIĞRINDAN ÇIKTI, YÜCE RABBİM LANETİYLE LANETLER İNŞALLAH DÜNYAYI AMİN. HUKUK ADALET AHLAK İNSANLIK BİTMİŞ DAHA NE OLSUN.
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